La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó la cuarta prueba del líder HOY 17 de agosto? ¡Hay primer nominado!

La tercera semana comienza con 16 habitantes en competencia, luego de que Arantza Ruiz se convirtiera en la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025. Para ella, el encierro ya terminó, mientras que los famosos que continúan en el reality enfrentan nuevos desafíos. Este lunes, los habitantes volvieron a poner a prueba sus habilidades en la esperada prueba por el liderato. Así se vivió la competencia.

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¿Qué pasó en la tercera gala de eliminación en La casa de los famosos México 2026?

Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 en la gala del domingo 16 de agosto de 2026. La actriz y creadora de contenido no logró conseguir los votos suficientes del público y perdió en el carrusel final contra la cantante argentina Flor Vigna

El orden de salvación

La placa de nominados original era de seis integrantes, y el público los fue salvando uno a uno de la siguiente manera:

Yanet García (La primera en regresar a la casa) Masad Altamimi Luis Chaparro Memo Schutz Flor Vigna (Salvada en el carrusel final)

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¿Cuándo y dónde ver la cuarta prueba del líder en La casa de los famosos México?

Como cada semana, los participantes que siguen dentro de La casa de los famosos México ponen a prueba sus habilidades en la competencia por el liderato. El desafío arranca durante la tarde y puede seguirse en tiempo real a través de la plataforma ViX Premium.

Tras conocer a los concursantes que avanzan a la etapa decisiva, la definición del liderato se lleva a cabo durante la gala nocturna, encabezada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, que se transmite por Canal 5 a las 10:00 p.m..

Ganar esta prueba representa una importante ventaja en el juego, ya que el líder obtiene inmunidad durante la semana y la posibilidad de participar en la dinámica de salvación.

Además, solo por hoy tienen un beneficio adicional: nominar de manera directa a un compañero y enviarlo a la placa de nominados.

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¿Cuál es el calendario semanal de La casa de los famosos México 2026 del 10 al 16 de agosto?

Lunes: Prueba del líder

Prueba del líder Martes: Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones.

Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones. Miércoles: Noche de nominación

Noche de nominación Jueves: Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados.

Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados. Viernes: Robo de salvación y fiesta temática.

Robo de salvación y fiesta temática. Sábado: Actividad con los patrocinadores.

Actividad con los patrocinadores. Domingo: Gala de eliminación.

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¿Quién ganó la prueba por el liderato en La casa de los famosos México 2026?

Comenzaron las pruebas preliminares para definir a los finalistas La casa de los famosos México que esta noche buscarán quedarse con el liderato de reality.

La dinámica de este lunes consistió en completar un recorrido usando un traje de velcro. Los participantes debían dar dos vueltas consecutivas sobre un rodillo, pasar por debajo de la estructura y, al finalizar, elegir tres carteras que contenían dinero ficticio.

El objetivo era reunir la mayor cantidad de dinero posible, ya que quien acumulara más avanzaría como finalista de la prueba por el liderato.

Las primeras en competir fueron las mujeres, en los siguientes enfrentamientos:

Yanet vs Cynthia

Flor vs Karina

Mariana vs Gema

Brianda participó de manera individual.

Gema se convirtió en la primera finalista entre las mujeres.

La siguiente ronda fue de hombres:



Ese Pérez vs Ernesto

Yahir vs Moises

Luis vs Aldo

Ese Pérez se convirtió en el segundo finalista entre hombres.

Finalmente, Gema y Ese se enfrentaron en la prueba final. Gema llegó con una ventaja de 7 mil 500 pesos acumulados durante la dinámica, mientras que Ese intentó remontar en los últimos momentos. Tras una intensa competencia, Gema logró imponerse y se convirtió en la ganadora del reto.

¿Quién sube a la suite con Gema Garoa y quién es el primer nominado de la cuarta semana en La casa de los famosos México 2026?

Gema decidió nominar a Mariana de manera directa al considerar que tiene una ventaja sobre el resto de los participantes tras haber salido previamente de la casa. Según explicó, si el público ya logró traerla de vuelta una vez, también podría salvarla nuevamente en caso de quedar en riesgo de eliminación.

Además, el público decidió que Cynthia Klitbo disfrutará de la suite durante esta semana, un beneficio especial que podría darle mayor comodidad dentro de la competencia.

¿Se cierra un cuarto en La casa de los famosos México 2026 y cambian de habitación a los habitantes?

La casa de los famosos México 2026 tendrá una noche llena de sorpresas, pues el líder de esta semana contará con inmunidad y un poderoso beneficio extra: podrá nominar directamente a uno de sus compañeros y enviarlo a la placa de nominados.

Además, el ganador de la dinámica del elevador tendrá otro privilegio, ya que podrá cerrar uno de los cuartos y reorganizar a los habitantes. Esta decisión podría cambiar la convivencia, las alianzas y la estrategia rumbo a la próxima gala de eliminación.

Aldo fue el ganador de la dinámica y obtuvo el poder de cerrar uno de los tres cuartos de la casa. Su decisión fue cerrar el cuarto Ibiza y redistribuir a los habitantes entre Malibú y Tulum.

Yanet, Cynthia y Ernesto fueron enviados al cuarto Malibú, mientras que Luis, Ese y el propio Aldo se trasladaron al cuarto Tulum.