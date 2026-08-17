¿Brujería en ‘LCDLFMX 2026’? Filtran al HABITANTE que estaría haciendo “cochinadas” en el reality

Una nueva semana ha comenzado dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ y la tensión entre los habitantes se siente a flor de piel. La eliminación de Arantza Ruiz dio mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera del show.

En medio de todo esto, se revela que, aparentemente, uno de los participantes estaría cometiendo “brujería” en contra de otros compañeros. Te contamos todo lo que se sabe.

No te pierdas: La casa de los famosos México 2026: Yahir explota y le reclama a Mariana por la comida: “¡Cómo la ca…as, Mariana!”

¿Quiénes son los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, lunes 17 de agosto?

Hasta el momento, tres habitantes han salido de ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Ximena Herrera

Fede Vigevani

Arantza Ruiz

Como se sabe, Mariana fue la primera eliminada. No obstante, y gracias a la votación del público, pudo regresar al show, en sustitución de Fede. Recordemos que este último no era un participante como tal, sino un infiltrado.

Con esto, quedan 15 famosos en competencia, que son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Massad Altamimi

Mariana

Luis Chaparro

Ese Pérez

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Flor Vigna

Memo Schutz

Yanet García

Cynthia Klitbo

Yahir

Todos están luchando para poder ganar el gran premio de 4 millones de pesos. Hasta el momento, los favoritos de la temporada son Aldo Rendón y Karina Torres. No obstante, las tendencias suelen cambiar rápidamente.

Te recomendamos: Galilea Montijo sufre accidente EN VIVO con su vestido en La casa de los famosos México 2026; ¿se le vio todo?

Tercer eliminado de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Supuesta brujería en ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de sus redes sociales, la ‘Güera de las estrellas’ lanzó sus predicciones de esta semana sobre ‘La casa de los famosos México 2026’. Previo a comentar sus visiones, respondió a un usuario que le preguntó si Cynthia Klitbo está siendo víctima de brujería. Ante esto, dijo:

“Ella es la que anda haciendo cochinadas” La Güera de las Estrellas

No quiso dar más detalles. Sin embargo, sugirió que el alimento supuestamente podría presentar “brujería” o que los habitantes presuntamente le echarían “cochinadas”, pero que quien cocina no se daría cuenta. Estas son las revelaciones que hizo sobre algunos participantes:

Flor Vigna: “Va a llorar, va a buscar protegerse, ella dijo que se va a activar esta semana, pero rápido no lo va a tener. Se va a pelear y la pueden nominar otra vez; se va a agarrar de Ese Pérez de romance, pero no está poniendo límites”.

“Va a llorar, va a buscar protegerse, ella dijo que se va a activar esta semana, pero rápido no lo va a tener. Se va a pelear y la pueden nominar otra vez; se va a agarrar de Ese Pérez de romance, pero no está poniendo límites”. Mariana : “Está queriéndose defender y cizaña; le dieron un plan para fastidiar a Aldo Rendón, pero no puede porque él es auténtico”.

: “Está queriéndose defender y cizaña; le dieron un plan para fastidiar a Aldo Rendón, pero no puede porque él es auténtico”. Aldo Rendón: “A él le ofrecieron que iba a ganar, la producción; si no gana, a lo mejor él lo destapa o se le sale decirlo. Pero están favoreciendo a muchos como Masad, quien está buscando hacer su contenido”.

“A él le ofrecieron que iba a ganar, la producción; si no gana, a lo mejor él lo destapa o se le sale decirlo. Pero están favoreciendo a muchos como Masad, quien está buscando hacer su contenido”. Yahir: “Va a estar enojado y va a explotar contra un hombre, probablemente Luis o Moisés; se tratará de un agarrón y pleitos horribles en los que mostrará su descontento porque regresó Mariana”.

“Va a estar enojado y va a explotar contra un hombre, probablemente Luis o Moisés; se tratará de un agarrón y pleitos horribles en los que mostrará su descontento porque regresó Mariana”. Yanet: “Está embrujada y no la dejan prosperar. No le gusta lo que hace”.

La Güera de las Estrellas lanza sus predicciones sobre La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo deja ‘La casa de los famosos México 2026’?

De acuerdo con la ‘Güera de las estrellas’, Cynthia Klitbo se está “confiando mucho”, ya que no ha salido nominada y está “formando alianzas”. También mencionó que, al parecer, tendría un problema muy grande con otro participante.

Si bien no dio más detalles, indicó que el pleito será tan grande que la actriz sería sancionada o, en el peor de los casos, abandonaría el concurso.

“Se siente muy segura porque no la nominan, está haciendo fuerza y equipo, pero esta o la próxima semana se va a pelear durísimo con alguien; las cartas no dejan claro si con un hombre o si un hombre va a intervenir. Va a estar durísimo y va a ser motivo de sanción o que ella se quiera salir del programa”, indicó.

Cabe mencionar que esto no es información confirmada. No obstante, muchos creen que sí podría llegar a ser una realidad. Y es que, a lo largo de las semanas, Cynthia ha tenido pleitos con otros concursantes, principalmente por el tema de la limpieza.

Mira: Gala Montes asegura que Aldo Rendón hace trampa en La casa de los famosos México 2026; ¿exige su salida?