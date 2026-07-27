Mariana Echeverría vs. el Atlante por fichar a ¡otro portero además de su esposo! ¿Óscar Jiménez queda fuera?

Tras los rumores de divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez, la conductora y exparticipante de La casa de los famosos México volvió a ser tema de conversación. Esta vez, por lanzar una fuerte crítica contra el Atlante, equipo al que hace unos días llegó su esposo como portero. El motivo fue el anuncio del fichaje del colombiano David Ospina, quien también juega en esa posición. ¿Qué le dijo al club? Te contamos.

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Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Por qué Mariana Echeverría criticó al Atlante por el fichaje de David Ospina?

La carrera de Óscar Jiménez como futbolista ha sido turbulenta, en el sentido de que ha tenido que luchar constantemente por ser el arquero titular de los equipos en los que ha estado, sin tener mucho éxito.

Esto le ha costado muchas críticas y malas percepciones por ser suplente y no poder colocarse como el portero titular.

Con su fichaje por el Atlante, se pensaba que finalmente podría llegar a ser titular indiscutible en su nuevo equipo. Sin embargo, eso vuelve a estar en duda tras el último movimiento del equipo: la contratación de David Ospina, portero colombiano, pues implica el inicio de una nueva competencia interna por la titularidad en el equipo.

Por esta razón, Mariana Echeverría no ocultó su molestia y expresó su inconformidad con la decisión del club. La conductora aseguró que el Atlante no necesitaba contratar otro portero, sino reforzar otras posiciones del equipo, dejando claro su respaldo a su esposo, Óscar Jiménez.

“Lo que menos necesitaba el Atlante es un portero, es lo que menos necesitaba, creo que había que reforzar otras posiciones, antes que la portería y eso quedó demostrado en el partido de hoy.” Mariana Echeverría

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Mariana Echeverría apoya a Óscar Jiménez / Instagram

¿Quién es Óscar Jiménez y cuál ha sido su trayectoria?

Óscar Jiménez Fabela, de 37 años, suma 18 años de trayectoria en el futbol profesional.

Debutó en 2008 con Indios de Ciudad Juárez. En 2011 se incorporó a Lobos BUAP, donde permaneció hasta 2013, año en el que fichó por Jaguares de Chiapas. Sin embargo, la etapa más destacada de su carrera llegó con el Club América, equipo al que defendió de 2017 a 2024 y en el que incluso se ganó la titularidad antes del regreso de Guillermo Ochoa al conjunto azulcrema.

Posteriormente jugó para el León durante dos años y, en 2026, fue anunciado como nuevo portero del Atlante.

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¿Cómo inició la relación entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se conocieron en 2019 a través de redes sociales. Tras varios meses de relación, se comprometieron a mediados de ese año y, en noviembre, contrajeron matrimonio en Cancún.

En octubre de 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo, consolidando así su familia. Sin embargo, en 2023 enfrentaron la pérdida de su segundo bebé. Dos años después, en 2025, anunciaron que estaban esperando a su segundo hijo, quien nació en julio de ese mismo año.

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