Fallece Carl Dean, esposo de Dolly Parton, a los 82 años

La industria musical está de luto tras el fallecimiento de Carl Dean, esposo de la legendaria cantante Dolly Parton, quien confirmó la noticia mediante un comunicado. Dean, de 82 años, falleció el pasado lunes 3 de marzo, dejando un profundo vacío en la vida de la estrella del country y sus seguidores.

Dolly Parton y Carl Dean compartieron una historia de amor que se extendió por más de 60 años. La pareja se conoció en 1964, cuando la cantante llegó por primera vez a Nashville, ciudad en la que comenzaría su camino en la industria musical. Parton ha descrito su primer encuentro con Dean como “amor a primera vista”, sentimiento que los llevó a contraer matrimonio dos años después, en 1966.

A pesar de la fama mundial de la intérprete, Carl Dean prefirió mantenerse alejado del ojo público. Trabajó como contratista y evitó los reflectores, lo que convirtió a la pareja en una de las más discretas y sólidas del espectáculo. A lo largo de los años, Parton ha compartido en diversas ocasiones detalles sobre su matrimonio, asegurando que el respeto y el amor incondicional fueron la clave de su relación.

Dolly Parton anuncia la muerte de su esposo, Carl Dean / Facebook / Instagram

Dolly Parton pide privacidad tras la muerte de su esposo, Carl Dean

A través de un emotivo comunicado, la artista anunció la triste noticia y confirmó que los restos de su esposo serán despedidos en un acto privado, rodeado únicamente por familiares y amigos cercanos.

“Carl Dean, esposo de Dolly Parton, falleció el 3 de marzo en Nashville a la edad de 82 años. Será enterrado en una ceremonia privada a la que asistirá su familia más cercana. Le sobreviven sus hermanos Sandra y Donnie”, se detalla en el mensaje.

Parton también expresó el profundo dolor que enfrenta ante la pérdida de su compañero de vida: “Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y su simpatía. La familia ha pedido privacidad durante este momento difícil”, concluyó el comunicado.

Carl Dean, un amor discreto pero inquebrantable

A pesar de la discreción con la que Dean llevó su vida, su amor por Dolly Parton quedó plasmado en múltiples gestos a lo largo de los años. En 2012, la cantante compuso “From Here to the Moon and Back”, una canción inspirada en su relación con Carl. Además, en 2016, con motivo de su 50 aniversario de bodas, la pareja renovó sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima.

Aunque la causa exacta del fallecimiento de Dean no ha sido revelada, en 2019 se informó que había sido diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que pudo haber afectado su estado de salud en los últimos años.