Familia de Dolly Parton revela problemas de salud de la cantante: Su hermana pide oraciones ¿Qué le pasó?

En marzo de este año, se confirmaba la muerte de Carl Dean, esposo de la cantante Dolly Parton, a los 82 años de edad. La misma Dolly pidió privacidad para vivir el complicado momento.

El día de hoy, Dolly Parton nuevamente es noticia, la ícónica cantante de música country, ha generado gran inquietud entre sus fanáticos tras un reciente mensaje de su hermana Freida Parton, quien pidió oraciones por la artista. Esto se encima con su estadía en Las Vegas. ¿Qué sucede con Dolly Parton?

Dolly Parton, cantante estadounidense de Country / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Dolly Parton?

Dolly Parton, ícono de la música Country en Estados Unidos, fue reportada con problemas de salud, según su hermana menor, Freida Parton, quien compartió la noticia en su cuenta de Facebook.

En dicha publicación, la hermana menor de Dolly generó revuelo en plataformas digitales al anunciar que estuvo “orando” por su hermana Dolly, lo cual generó especulación y preocupación entre fans, seguidores y en general el mundo de la música.

El post realizado por Freida decía lo siguiente:

Anoche estuve toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no ha estado sintiéndose bien últimamente. Realmente creo en el poder de la oración y he sentido que debía pedirle a todos los que la quieren que oren conmigo Freida Parton, sobre su hermana Dolly Parton

El post fue interpretado por muchos como un indicio de que la salud de la artista de 79 años se había deteriorado gravemente. Sin embargo, su familiar no dio a conocer si padece de alguna enfermedad que la tenga convaleciente actualmente.

Dolly Parton, hermana de la cantante pide orar por ella / Redes sociales, FB: Freida Parton y canva

¿Cuál es el estado de salud de la cantante Dolly Parton?

La inquietud aumentó porque ni Dolly Parton ni su equipo emitieron un comunicado oficial aclarando la situación. En paralelo, la publicación de otra hermana, Stella Parton, contribuyó al clima de incertidumbre:

Personalmente, respeto la privacidad de todos los miembros de mi familia y no la voy a vulnerar discutiendo asuntos personales con nadie Stella Parton, hermana de Dolly Parton

A pesar del desconcierto generado por las declaraciones de ambas, fue Freida quien más tarde compartió que Dolly Parton no enfrenta una situación crítica o grave de salud y que responde más a un período de recuperación:

“ No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio. Ella ha estado un poco indispuesta ”, comentó.

No existen detalles de cuál es el estado de salud o qué fue lo que le pasó a Dolly Parton. Fue hace unas horas que Dolly compartió en su cuenta oficial de Instagram que tranquilizó a sus fans, pues publicó un vídeo con la leyenda "¡Todavía no estoy muerta!” , contenido que rápidamente fue aplaudido por sus seguidores.

¿Dolly Parton suspenderá sus conciertos tras enfrentar problemas de salud?

La preocupación por la salud de Dolly Parton coincidió con un anuncio reciente de la propia cantante, en el que informaba que su residencia en Las Vegas quedaba suspendida por motivos médicos .

He afrontado algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi revisión de 100 mil millas Dolly Parton, hace unos días

“Dolly: Live in Las Vegas” iba a marcar su regreso a los escenarios con una serie prolongada de conciertos en The Colosseum at Caesars Palace, siendo la primera residencia de este tipo para la cantante en 32 años. Estaba programada para coincidir con la National finals rodeo en diciembre, e incluiría clásicos como Jolene, 9 to 5 y I will always love you.

“ Lamento profundamente tener que postergarlo. No voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que ustedes merecen ”, expresó la cantante.

Dolly Parton anuncia que su estadía en Las Vegas se cancela por salud / IG: dollyparton y canva

¿Quién es Dolly Parton y cuál es su canción más famosa?

Dolly Parton nació en una familia numerosa y de escasos recursos en las montañas de Tennessee. Fue la cuarta de doce hijos criados en una cabaña sin electricidad ni agua corriente, según testimonios de ella misma.

Dolly Parton alcanzó el estrellato en la década de 1970 gracias a su talento para componer canciones y su distintiva voz. Su asociación con el cantante Porter Wagoner fue clave para su salto a la fama. Juntos grabaron varios álbumes exitosos y ella participó durante años en su programa televisivo.

En 1974, Dolly se lanzó como solista y escribió una de sus canciones más emblemáticas: “I will always love you”, dedicada a Wagoner, que más tarde se convertiría en un fenómeno global en la voz de Whitney Houston.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran:



Jolene

9 to 5

Coat of Many Colors

Here You Come Again

Islands in the Stream (junto a Kenny Rogers)

A lo largo de su carrera ha lanzado más de 60 álbumes de estudio y compuesto más de 3,000 canciones.

