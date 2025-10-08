Hospitalizan de emergencia al reguetonero Zion, tras accidente en Puerto Rico: ¿Cuál es su estado de salud?

Hace un año, el famoso reguetonero, Jay Wheeler, contó sobre un accidente que sufrió y en el que casi pierde la vida. Ante este escenario, el artista quiso dedicarse a Dios como una nueva oportunidad de continuar su vida. Ahora, el cantante urbano Zion, reconocido por su trayectoria como parte del icónico dúo Zion & Lennox, fue hospitalizado de emergencia en Puerto Rico tras sufrir un accidente. La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes se han volcado en mensajes de apoyo y preocupación por la salud del artista. ¿Qué le pasó?

Zion y Lennox, dúo de reggaetón / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que sufrió el cantante de reguetón, Zion?

A través de un comunicado, publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista Zion (@zion), se dio a conocer la noticia. En él, se confirmó que el intérprete había estado recientemente involucrado en un accidente, razón por la cual se encuentra actualmente hospitalizado en Puerto Rico .

La información ha sido escasa, pero suficiente para preocupar a los fans del cantante, ya que los detalles han preferido mantenerse de manera discreta y dejando espacio a la especulación.

Todavía el domingo por la noche, el reguetonero compartió en su cuenta de Instagram oficial que había compartido escenario junto a Silvestre Dangond, cantante colombiano , dedicando las siguientes palabras:

Récordando lo grandioso que fue compartir este momento con mi hermano @silvestredangond Espero pronto regalarles música de los dos. Gracias mi gente de Medellín siempre por el cariño. Zion, vía Instagram

Zion, cantante puertorriqueño / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del cantante Zion?

Para preocupación de fans, amigos y seguidores, el estado de salud de Zion ha sido compartido como “reservado” , que lejos de tranquilizar, ha fomentado la especulación en redes sociales, en la que usuarios realizan oraciones por el intérprete puertorriqueño.

Hace unas horas, el equipo de comunicación de Zion publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales, en los que confirman el accidente sufrido por el artista y dan los siguientes detalles:

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación. Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento” Equipo de comunicación de Zion, en redes sociales del artista

La incertidumbre sobre su estado de salud ha generado múltiples especulaciones, pero su equipo ha reiterado que solo se proporcionará información a través de fuentes oficiales. Hasta el cierre de esta nota, no se ha dado una actualización adicional , por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezca la situación del cantante.

¿Quién es Zion, reguetonero que sufrió un accidente?

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, es una de las voces más reconocidas dentro del género urbano. Su carrera se catapultó internacionalmente gracias a su alianza musical con Lennox, con quien formó el influyente dúo Zion & Lennox por más de dos décadas. Juntos, lograron colocar numerosos éxitos en las listas de popularidad, consolidando su lugar dentro del reggaetón desde principios de los años 2000.

En 2004, el dúo lanzó su primer álbum de estudio, “Motivando a la Yal”, el cual se convirtió en un referente del reguetón clásico con temas como “Doncella”, “Bandida” y “Yo voy” (con Daddy Yankee). Este disco posicionó a Zion como una de las voces más melódicas y distintivas del movimiento urbano.

En 2007, Zion decidió lanzar su primer proyecto como solista, titulado “The Perfect Melody”, que incluyó éxitos como “Zun Dada” y “The Way She Moves” (con Akon). Este álbum recibió reconocimiento internacional y demostró su capacidad de reinventarse fuera del dúo, fusionando reguetón con R&B, dancehall y música electrónica.

A pesar de su éxito individual, Zion & Lennox retomaron su trabajo conjunto y continuaron lanzando música en conjunto durante la siguiente década. Entre sus mayores éxitos posteriores destacan “Pierdo la Cabeza”, “La Player (Bandolera)” y colaboraciones con artistas como J Balvin, Farruko, Don Omar, Maluma y Nicky Jam.

