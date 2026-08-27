Influencer causa polémica al besar el cadáver de su esposo; causa alerta en redes: “Tal vez no fui la mejor esposa”

El nombre de la creadora de contenido Shanell se volvió viral luego de compartir una emotiva despedida dedicada a su esposo, Kenny, quien falleció recientemente. Sin embargo, más allá del mensaje de amor y dolor, lo que encendió la conversación en redes sociales fue una fotografía que generó controversia durante el funeral. Mientras algunos defendieron su forma de despedirse, otros consideraron que la imagen no debió publicarse.

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Influencer / Canva / Capturas de pantalla

¿Quién es Shanell y por qué se volvió viral tras la muerte de su esposo Kenny?

La creadora de contenido y experta en maquillaje Shanell anunció la muerte de su esposo, Kenny, a través de una emotiva publicación en redes sociales. En su mensaje, la influencer compartió el dolor que atraviesa por la pérdida de su pareja y le dedicó unas palabras de despedida llenas de amor y agradecimiento.

Shanell recordó que Kenny fue una pieza clave en su vida personal y profesional, pues siempre la apoyó en su carrera como creadora de contenido. Incluso reveló que él disfrutaba aparecer en sus videos y celebraba cada uno de sus logros.

Shanell “A Kenny le encantaba la idea de que yo creara contenido, estaba tan orgulloso y feliz de verme, emocionado, le gustaba salir en mis videos, siempre me ayudó con este proyecto de creadora de contenido”.

Pero hubo otra reflexión que generó todavía más emoción entre los usuarios. Shanell habló sobre su matrimonio con total honestidad, reconociendo que ninguna relación es perfecta.

“Siempre estarás en mi corazón; tal vez no fui la mejor esposa, pero si de algo estoy segura es de lo feliz que fue a mi lado, con sus altas y bajas como toda relación, pero fuimos felices a nuestro modo”. Shanell

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Inlfuencer despide a su esposo

¿Qué foto de Shanell durante el funeral de su esposo desató la polémica en redes?

Aunque la publicación estaba acompañada de un emotivo mensaje de despedida, la imagen que más llamó la atención fue una en la que Shanell aparece besando a su esposo Kenny durante el funeral. La fotografía rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una ola de comentarios.

Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de una muestra de amor, dolor y despedida hacia la persona con la que compartió parte de su vida, otros señalaron que la escena era demasiado íntima para ser compartida públicamente en Internet.

Las opiniones quedaron divididas entre quienes defendieron a la influencer por expresar su duelo de la manera que consideró adecuada y quienes cuestionaron la decisión de publicar una imagen tomada durante un momento tan personal y delicado.

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Inlfuencer despide a su esposo

¿Quién es Shanell, la influencer que se volvió viral por despedir a su esposo?

Shanell es una creadora de contenido enfocada principalmente en temas de belleza y maquillaje. A través de sus redes sociales comparte recomendaciones, tutoriales y experiencias relacionadas con el mundo del maquillaje.

Con el paso del tiempo logró construir una comunidad de seguidores que sigue de cerca tanto su trabajo profesional como algunos momentos de su vida personal. Hoy suma más de 14 mil seguidores.