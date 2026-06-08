Horóscopo de hoy 8 al 14 de junio del 2026, ¡todos los signos!

Seguimos con la época de Géminis. Las personas con este signo son muy independientes. Necesitan espacio para sentirse libres y poder pensar. Amistosos. Tienen la capacidad para hacer amigos de todos los rangos. Siempre en busca de nueva información, estudios, novedades y actualizaciones. Necesitan sentir el aire, porque es su elemento, estar cerca de la naturaleza y caminar.

Aries del 8 al 14 de junio, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Llegan cosechas, logros y beneficios. Los favores que has hecho al fin son recompensados. Ha cambiado tremendamente tu punto de vista respecto a tu vida y el mundo. Te liberarás de anclas. Te atreverás a tantas cosas y proyectos, y esta vez la respuesta será excelente. Hay firmas de contratos, aunque conllevan nuevos retos. Se aclaran situaciones legales que estaban pendientes. Tus dolencias físicas tendrán solución positiva, si te atiendes a tiempo.

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Tauro del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Descubrirás que alguien te ha tratado de manipular a través de sus dobles intenciones, con favores y cooperación maliciosa. No le cuentes tus intimidades y vida personal a nadie. Deberás salir de tus limitaciones, con pasos definitivos hacia tus objetivos. Aunque no tengas todas las herramientas y conocimientos en la mano, los adquirirás sobre la marcha. iNo dudes de ti! Están a punto de terminar todos los karmas generacionales de tu árbol familiar.

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Géminis del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás en plena transformación y reactivación, después de años de dar vueltas en círculos. Tu vida social da un salto interesante y te abrirá puertas añoradas. No cuentes tus planes ni tus problemas y sé más selectivo a la hora de buscar colaboradores. Urano en tu casa 7 años te impulsará a lograr grandes cosas. Solucionas viejos karmas familiares. Vuelves a brillar con fama y prestigio. Un amor se asoma.

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Cáncer del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Suceden reencuentros familiares y reconciliaciones que te liberarán y ayudarán a cerrar ciclos inconclusos. Reintentas proyectos que no tuvieron éxito en el pasado, pero ya estás listo. Llegan los colaboradores, clientes y empresas perfectos para alcanzar tus objetivos. Júpiter te regala expansión tremenda como lo soñaste. ¡Es tu año y tu momento de gloria! Te quedará claro qué zonas de tu personalidad necesitan mejorar y endulzarse.

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Leo del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Vuelves a gozar de tu cotidianidad. Te das el tiempo para recrearte en tu rincón preferido, en tu hogar o en ese lugar cerca de la naturaleza y el cielo azul. Sientes que llevas responsabilidades y cargas pesadas que te impiden pasar la página. Tendrás el valor de comunicar ese sentir a los involucrados, para que ellos busquen su propio suministro y vida. Será sanador y cada quien tomará su camino de la mejor forma. Laboralmente, hay retos, pero sigues vigente y cobrando.

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Virgo del 8 al 14 de juniodel 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Hay celebraciones, reuniones y alegría, porque al fin has tomado decisiones muy importantes que te abren un nuevo camino hacia tu bien mayor. Se revelaron secretos familiares fuertes. Aunque al principio puede dolerte, será el punto de inflexión para cerrar ciclos y abrir nuevos. Los sueños de amor están por hacerse realidad. ¡Sube las antenas! Hay viajes que llegan de repente. Contarás con parientes que creíste que no les importabas lo suficiente.

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Libra del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te quitas de encima cadenas, enganches, miedos y estancamiento, y le das paso a un nuevo camino que se acomodará mucho más a tus verdaderas necesidades. Tirarás a la basura cosas que has acumulado sin darte cuenta. ¡Será liberador! Saca a la luz tus talentos, porque sabes que es la solución y respuesta más rápida e inteligente a tus interrogantes. Te esperan meses de abundancia. Hay chismes y envidias. Báñate con agua de romero y ruda.

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Escorpión del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

No admitirás ninguna restricción, juicio o instrucción. Es una temporada en la que querrás hacer lo que te dé la gana o simplemente no salir y descansar. Contactarás con tus amistades y familiares más queridos. Te preparas para cerrar el año sin pendientes y con grata compañía. Hay viajes y visitas agradables. No es momento para aclaraciones ni la cercanía de gente enfrentada. Tu pareja o pretendiente estará flexible y dispuesto a respetar tus espacios.

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Sagitario del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Es una semana de revelaciones. Se caen las máscaras y saldrán las verdaderas intenciones de personas cercanas, tanto en el trabajo como en el amor. Hay mucha creatividad e inspiración. La suerte económica laboral ha regresado por la puerta grande. Ábrete a las nuevas amistades, que llegarán de la forma más insospechada. Hay una conversación pendiente con ese alguien. Da el paso. La conexión con la divinidad será tu delicia.

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Capricornio del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Aunque tengas muchas cosas que hacer, trata de bajar el ritmo, tener calma y paciencia, porque tu sistema nervioso está muy alterado y no ayuda a tu salud. No te exijas tanto. Recibirás el amor de amigos y conocidos. Aprendes a recibir ayuda. ¡Gran lección! La meditación, reprogramar tu mente y alinear lo que dices, haces, sientes y actúas es lo que te ayudará a obrar milagros instantáneos. Hay una propuesta de trabajo foráneo que te va a interesar.

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Acuario del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Entras en equilibrio, después de meses de retos y fuerzas encontradas. Te dejarás de caprichos y, con toda humildad, flexibilidad, voluntad y profesionalismo, marchas hacia delante. Ya pasaron las pruebas más difíciles. Podrás formar el equipo humano idóneo para llevar a cabo tus proyectos creativos. Si tienes pareja, la relación se formalizará con amor verdadero. Si estás soltero, puede haber infidelidad tuya o de tu pretendiente.

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Piscis del 8 al 14 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Situaciones gubernamentales pueden intervenir en tus planes, ya sea que tengas que cambiar tus objetivos laborales o por temas de viaje. No permitas que el ruido o baja vibra de otros te atormente ni disminuya tu frecuencia. Todo se solucionará a su tiempo. Medita para subir tu luz y brillo. Llega tu verdadera comunidad. Decidirás dar un giro completo en tu profesión. Ahí encontrarás puertas que se abren ante ti.

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