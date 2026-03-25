¿Vanessa Labios 4K ‘confirma romance’ con Santa Fe Klan?: “Está con una mujer moderna”

Vanessa Vázquez, mejor conocida en redes sociales como Vanessa Labios 4K, sorprendió a todos al revelar que presuntamente tiene un “romance” con Santa Fe Klan. La influencer compartió un video del cantante “admitiendo” su noviazgo con orgullo. ¿Será?, ¿qué está pasando?

Santa Fe Klan / Redes sociales

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¿Quién es Vanessa Labios 4K, la “novia” de Santa Fe Klan?

Vanessa Labios 4K es una influencer trans originaria de León, Guanajuato. Es amiga cercana de Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México 2023’, y se hizo famosa hace algunos años por hacer transmisiones en vivo mostrando su día a día.

Su alegría y autenticidad la han convertido en una de las creadoras de contenido más queridas de internet. No ha estado exenta de polémicas. Aunque en su momento estuvo confirmada para ‘El tenorio cómico’, al final fue despedida.

Durante una transmisión en vivo y entre lágrimas, la celebridad se dijo muy triste por toda esta situación. No explicó el motivo exacto, pero se dijo muy agradecida por la experiencia y está confiada en que tendrá “más oportunidades” en el futuro.

“Me despidieron; si alguien lo grabó, me despidieron. Primero despidieron a Ricardo Margaleff, que ya se va a Matilda. Yo pensé que lo iban a despedir solo a él. Primero lo pasaron a él, que ‘denle un fuerte abrazo’, y de repente dicen: ‘Le vamos a dar un fuerte aplauso a esta mujer que lo logró, Vanessa’. Ay, hermanas, me sentí bien triste”, indicó.

Vanessa Labios 4K / Redes sociales

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Así fue como Vanessa Labios 4K confirmó su presunto “romance” con Santa Fe Klan

A través de Instagram, Vanessa Labios 4K posteó el video que un influencer hizo hace poco, en el que se “confirmaba” que, presuntamente, Santa Fe Klan tenía un romance con una mujer trans. Según la grabación, la afortunada sería la influencer.

“El cantante Santa Fe Klan puso fin a toda especulación y confirmó en una entrevista que mantiene una relación sentimental con una chica trans, quien, según fuentes cercanas, se trata de Vanessa Labios 4K. No dudó en admitir su romance y expresar el cariño que siente por su nueva pareja”, se escucha en el material.

En la descripción de su publicación, Vanessa señaló: “Una mujer modena”, lo que generó mucha conversación en redes sociales. Si bien aparentemente todo fue una broma, mucha gente la “felicitó” por su “noviazgo” y le desearon todo lo mejor.

Cabe mencionar que Santa Fe Klan no ha dicho nada acerca de este rumor y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus proyectos laborales.

¿Quién sería la verdadera novia de Santa Fe Klan?

En 2025, Santa Fe Klan fue relacionado con una chica llamada María Salazar. En aquel entonces, el cantante compartió una foto de ellos dándose un beso en el llamado ‘Callejón del beso’. La joven no es una figura pública, por lo que no se sabe mucho de ella.

Todo apunta a que este romance ya terminó. Y es que hace algunas semanas confesó que estaba soltero: “Mejor solo que mal acompañado”, expresó en una entrevista.

A pesar de todo, el mexicano no pierde la fe en el amor, pues también declaró que le gustaría tener más hijos en el futuro. Incluso dejó ver que no descartaba la posibilidad de reconciliarse con Maya Nazor, su expareja y madre de su único hijo.

“Pues no sé. A ver, pregúntenle a ella. No creo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo le deseo lo mejor, pero yo sí quiero tener más familia, más hijos, pero nah, no creo que sea con ella”, manifestó.

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