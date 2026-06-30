De cubrir criminales a robarse las miradas: C4 Jiménez no destapo polémica, sino su lavadero marcado

Acostumbrado a exhibir delincuentes y casos de alto impacto, esta vez fue el periodista C4 Jiménez quien terminó dando la nota. Una fotografía sin playera bastó para que las redes sociales se olvidaran de la nota roja y comenzaran a lanzarle todo tipo de halagos.

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C4 Jiménez / Redes sociales

¿Cuáles son las “atrevidas” fotos que C4 Jiménez compartió en redes sociales?

Carlos Jiménez, mejor conocido en el mundo digital como C4 Jiménez, hizo explotar las redes sociales con una fotografía que nadie esperaba ver pero muchos agradecieron.

La imagen apareció en su cuenta de Instagram. El conductor de C4 en Alerta compartió una imagen aparentemente casual frente al espejo de su baño. Sin embargo, el detalle que se robó todas las miradas fue que aparecía sin playera, dejando al descubierto un físico que pocos imaginaban detrás del reportero que diariamente informa sobre los hechos más violentos del país.

El periodista dejó ver un torso trabajado que de inmediato captó la atención de miles de usuarios, con un abdomen marcado, aunque discreto no pasó desapercibido. Además de su físico, los internautas también repararon en los tatuajes que luce en uno de sus brazos, entre ellos un diseño de unos ojos, así como las perforaciones en los pechos. El pantalón ligeramente por debajo de la cintura permitió apreciar sus oblicuos, sumando otro detalle que encendió aún más las reacciones en redes sociales.

Bastaron unos minutos para que la fotografía comenzara a compartirse una y otra vez. Muchos admitieron que no esperaban verlo así. Las bromas tampoco faltaron, pues algunos aseguraron que ahora entendían cómo siempre logra “atrapar” la atención, convirtiéndolo incluso en la verdadera “nota del día”. Pese a la ola de reacciones, C4 Jiménez ha preferido no pronunciarse y mantiene silencio ante los cientos de comentarios.

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¿Quién es C4 Jiménez y por qué es tan conocido en México?

C4 Jiménez es el nombre con el que se conoce a Carlos Jiménez, un periodista mexicano especializado en nota roja, enfocado en temas de crimen, seguridad y casos policiacos. A lo largo de su carrera se ha consolidado como reportero de sucesos, principalmente en la Ciudad de México, donde cubre hechos de alto impacto.

Su trabajo se caracteriza por difundir videos, detenciones y operativos prácticamente en tiempo real a través de redes sociales, lo que le ha permitido ganar gran popularidad. Además, conduce el programa “C4 en Alerta”, donde presenta información de seguridad y comparte primicias sobre casos policiacos, incluso evidenciando a presuntos delincuentes.

Gracias a la información con fotos y videos muchas veces sensibles, se ha convertido en una figura muy seguida en plataformas digitales, especialmente en X. Sin embargo, su labor también lo ha expuesto a situaciones de riesgo y amenazas. El apodo “C4” proviene, según Carlos Jiménez mismo ha contado, de su carácter explosivo, convirtiéndose con el tiempo en su sello personal.

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