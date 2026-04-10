Patricio ‘N’ demandará a C4 Jiménez tras exponer que había sido vinculado a proceso por presunto abuso

El caso de Patricio ‘N’ volvió a ser viral luego de que el periodista C4 Jiménez reportara que había ratificado su vinculación a proceso por el delito de presunto abuso en agravio a las hijas que tuvo con su exesposa, Aurea Zapata. Luego de que Carlos Jiménez, nombre real del comunicador, diera a conocer esta información, el presentador se pronuncia y asegura que Jiménez miente, por lo que comenzará un proceso legal en su contra. Esto fue todo lo que dijo.

Patricio N / Redes sociales

No te pierdas: El actor Patricio ‘N’ es vinculado a proceso por presunto abuso de sus hijas; así está avanzando el caso

¿Qué dijo C4 Jiménez sobre el caso del actor Patricio ‘N’?

Hace unos días, C4 Jiménez usó sus plataformas para reportar que Patricio ‘N’ había sido vinculado a proceso tras ser acusado de presunto abuso sexual contra sus hijas. El periodista comenzó recordando que el caso comenzó hace dos años.

Mencionó que, en ese entonces, se emitió una orden de aprehensión en su contra. No obstante, sus abogados lograron interponer un amparo para evitar ir a prisión y poder reaparecer públicamente ante los medios, a quienes les aseguró que era completamente inocente.

Dijo que, tras un largo proceso de investigación, la autoridad habría determinado que sí existían las pruebas suficientes para ratificar su vinculación a proceso. También resaltó que las medidas cautelares se habían “ratificado”, por lo que Patricio podría ir a prisión.

“El señor tenía una entrega de premios a la que no llegó, unos días después sus abogados consiguieron un amparo y salió a dar la cara y a dar entrevistas donde decía que yo era un mentiroso. Hoy después de dos años un magistrado ratificó lo que le dije, este señor está vinculado a proceso, ahí está el documento donde le ratifican la vinculación a proceso y le ratifican las medidas cautelares, se confirma todo lo que le dije en su momento”, manifestó.

C4 Jiménez / Redes sociales

Te recomendamos: Salvador Ibarra y su novia desmienten a Aurea Zapata, ex de Patricio ’N’ por decir que le bajó a la mujer

Así reaccionó el actor Patricio ‘N’ ante las declaraciones de C4 Jiménez

A través de redes sociales, Patricio ‘N’ respondió a las declaraciones de C4 Jiménez y sostuvo que estaba dando “información que atentaba contra su presunción de inocencia”, por lo que decidió interponer una demanda por daño moral.

“Este sujeto me prejuzga y realiza una sentencia mediática en mi contra. Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad” Patricio N

Aseguró que aún no hay una orden de aprehensión en su contra y el documento que mostró Jiménez solo era una “notificación legal” con relación a su caso por presunto abuso.

“Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada. Miente de manera flagrante, con un cinismo exacerbante. El documento que muestra es una notificación del pasado martes 7 de abril, la cual es una ratificación de parte del magistrado de la Sala 9, en respuesta a una apelación interpuesta por mi defensa en contra de mi vinculación”, manifestó.

¿Cuál es la situación legal del actor Patricio ‘N?

Patricio ‘N’ también aprovechó para detallar un poco acerca de su situación legal. Mencionó que existe la posibilidad de que se “ingrese un amparo para que un juez federal pueda revisar de fondo la vinculación de la que fue objeto hace dos años”.

Si bien dijo que hubo una orden de arresto hace dos años, esta nunca se llegó a ejecutar y reiteró que, hasta el momento, nadie lo ha declarado culpable de absolutamente nada.

“Este desvergonzado miente nuevamente, pues si bien se publicó hace dos años, en abril de 2024, una orden de arresto, ésta nunca jamás se ejecutó. En ningún momento la policía de investigación me buscó para arrestarme y meterme a la cárcel, como él menciona”. Patricio N

También resaltó que, si bien está vinculado a proceso, ha cumplido las medidas cautelares de forma cabal y pidió a los medios que no cayeran en la desinformación.

“Yo estoy vinculado al proceso desde mayo de 2024 y he cumplido con mis medidas cautelares al pie de la letra. Aberrante y deleznable que este pseudo periodista siga malinformando. Se le tiene que poner un alto. Este sujeto representa la escoria del periodismo amarillista de este país”, concluyó.

Hasta el momento, C4 Jiménez no ha respondido a las declaraciones de Patricio ‘N’.

Mira: Patricio Cabezut revela cómo sobrevive económicamente tras denuncia ¡está desempleado!