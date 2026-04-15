Maxine Woodside se deja ver como llegó al mundo a sus 77 años: “Me sacó la mejor foto de mi vida”: VIDEO

Sin duda alguna, Maxine Woodside ha sido un referente en el periodismo mexicano de espectáculos. Pese a las polémicas que ha tenido como el proceso legal que inició Ana María Alvarado en su contra por despido injustificado, se ha mantenido como una de las comunicadoras más queridas.

Ahora, sorprende a todos al contar que aceptó que la fotografiaran desnuda para una sesión de fotos. La actual presentadora de ‘Todo para la mujer’, quien tiene 77 años, compartió su sentir ante esta experiencia. Esto fue lo que dijo.

Maxine Woodside / Mezcalent

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Esto dijo Maxine Woodside sobre sus fotos sin ropa

Desde hace algunos años, el fotógrafo Uriel Santana comenzó un proyecto llamado ‘Las formas del alma’, que es una serie de fotos de diversos famosos sin ropa. Algunos de los que ya han participado son Daniela Romo, José Ron y Bárbara Mori.

Con una visión artística, el creador busca reflejar el interior de cada modelo, por lo que escogió cuerpos diversos, sin importar el género o la edad. Una de las que se sumó fue Maxine Woodside, quien, durante la presentación de la exhibición, confesó haber dudado en colaborar.

Y es que, además de su avanzada edad, consideraba no tener “la cinturita de una chava”. No obstante, Uriel logró convencerla. Con un poco de humor, la conductora dijo que el experto necesitaba “una abuelita”.

“Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una cinturita. Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘Voy’”. Maxine Woodside

Considera que Santana le tomó “la mejor foto de su vida” y se dijo muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Y es que mencionó que conoce al profesional desde hace 20 años aproximadamente.

“Ahora que nos volvimos a encontrar, tuvimos el mismo cariño, respeto y admiración. Esa es la única ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”, indicó.

📸 Maxine Woodside revela que fue fotografiada con POCA ROPA 🫣 🔥 por el fotógrafo Uriel Santana#ebninforma #ernestobuitronnews #maxinewoodside #urielsantana pic.twitter.com/jNgDpwyLWe — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) April 15, 2026

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¿Dónde ver la foto sin ropa de Maxine Woodside?

Actualmente, la exposición ‘Las formas del alma’ se exhibe en el Hotel Live Aqua Bosques, en Bosques de las Lomas. Desde que inició este proyecto, Uriel Santana ha dejado claro que su objetivo es mostrar el otro lado de las celebridades, es decir, lo que llevan en su interior.

“No fotografío cuerpos. Fotografía tras fotografía, busco el alma que se atreve a mostrarse”, expresó Santana en su momento.

Su proyecto ha sido muy bien recibido y ha tenido críticas positivas no solo por parte de la audiencia, sino también por los expertos en fotografía.

Otra de las celebridades que también colaboró en esta exposición fue la periodista Shanik Berman. Al preguntarle sobre su participación, simplemente dijo sentirse muy orgullosa y que había sido todo un privilegio que la tomaran en cuenta.

Las formas del alma / Redes sociales

¿Quién es Maxine Woodside?

Maxine Woodside Sotomayor es una periodista y presentadora originaria de Guadalajara.

Actualmente tiene 77 años.

Desde 1989, trabaja para ‘Radio Fórmula’, cadena en la que se transmite su programa ‘Todo para la mujer’.

En los últimos años, ha recibido críticas por su postura ante el caso Nodal-Ángela Aguilar-Cazzu. La presentadora suele defender a capa y espada al joven matrimonio.

También se ha visto enfrascada en problemas legales. Hace algunos años, Ana María Alvarado inició un proceso legal por despido injustificado. Pese a que esta última ya ganó el caso, sigue sin haber avance.

Tiene dos hijos.

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