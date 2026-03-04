¿Maxine Woodside nunca pagará la liquidación a Ana María Alvarado? Revelan polémico antecedente y dan advertencia

La polémica entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside vuelve a encenderse. A tres años de la salida de la periodista de Todo para la mujer, el tema de la liquidación, el finiquito laboral y la sentencia judicial sigue dando de qué hablar. Ahora, una advertencia pública puso más tensión al conflicto legal que enfrenta a ambas comunicadoras.

Aunque Ana María Alvarado asegura que ya existe una sentencia a su favor y que la ley la respalda, el periodista Alex Kaffie lanzó una declaración que sorprendió a propios y extraños. Para reforzar su postura, recordó un caso del pasado que involucra al chofer de la titular de Todo para la mujer, generando aún más controversia en el medio del espectáculo.

¿Alex Kaffie asegura que Maxine Woodside nunca pagará la liquidación a Ana María Alvarado?

Alex Kaffie, a través de su columna, lanzó una advertencia directa a su excompañera. El comunicador se refirió al conflicto legal entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside por el pago de la liquidación tras más de tres décadas de trabajo conjunto en Todo para la mujer.

Kaffie fue contundente al citar las declaraciones que Ana María dio previamente y escribir:

“Ana María Alvarado acaba de declararle a Hugo Maldonado que doña Maxine Rosa Woodside Sotomayor tiene que pagarle sí o sí la liquidación que le corresponde por haberla despedido. ¡Pobrecita ilusa!”. Alex Kaffie

Además, remató con una advertencia tajante: “Jamás la octogenaria periodista va a darle dicho finiquito. Su expatrona no está acostumbrada a pagar liquidaciones”.

¿Qué pasó con el chofer de Maxine Woodside y por qué lo comparan con el caso actual?

Para respaldar su postura, Alex Kaffie recordó un antecedente que, según él, demostraría que la situación podría repetirse. Mencionó el caso de Alfredo, quien fue chofer de Maxine Woodside durante aproximadamente veinte años.

De acuerdo con su versión, el trabajador habría sido despedido de manera repentina y nunca habría logrado recibir el pago correspondiente por sus años de servicio. Kaffie escribió:

“Y como ejemplo pongo al señor Alfredo, que fue chofer de la titular de Todo para la mujer veinte años hasta, que de un día para otro, aquella lo corrió”. Alex Kaffie

También agregó: “Por años, inclusive en su agonía, el conductor de auto estuvo peleando el pago a su prestación de servicios. Alfredo que en paz descanse jamás consiguió su finiquito. Lo mismo te pasará, Ana María. NUNCA, asúmelo de una vez por todas, vas a recibir un peso por parte de Maxine”.

Hasta el momento, Maxine Woodside no ha emitido una postura reciente sobre estas nuevas declaraciones.

¿Ana María Alvarado ya ganó la demanda contra Maxine Woodside?

Por su parte, Ana María Alvarado sostiene que el proceso legal va avanzando y que existe una sentencia dictada por un juez. En entrevista con Hugo Maldonado, fue clara al afirmar:

Ana María Alvarado “Ya gané aunque ella diga que no. La sentencia está dictada por un juez. Que se ampare es con posibilidades de ver si cambia, pero tenía que haber pagado una fianza para que no se ejecutara la sentencia, y como no la pagó, me tiene que pagar”.

La periodista explicó que aún debe realizarse un procedimiento para ejecutar formalmente la sentencia: “Hay que hacer un proceso para que se ejecute la sentencia, y se haga la investigación y ver de dónde me puede pagar. Es algo que merezco por los años que trabajé ahí. Es lo que me corresponde por justicia”.

E insistió: “A la par del juicio de amparo, tiene que pagarme”.

Mientras el proceso continúa, Ana María ha fortalecido su presencia en plataformas digitales, impulsando su canal de YouTube y manteniéndose vigente en televisión.