Ana María Alvarado destapa doble traición tras despido de ‘Todo para la mujer': ¡Esto le hicieron sus colegas!

Ana María Alvarado habló sin filtros sobre una de las etapas más difíciles de su carrera profesional: su salida de “Todo para la mujer”. La periodista aprovechó la reciente polémica entre Pati Chapoy y su excolaborador Ernesto Hernández Villagrán para identificarse con la situación y recordar su propia experiencia.

IG: @anamaalvarado / YT: Todo para la mujer

Mira: Ana María Alvardo sufrió quemaduras en Sale el sol y ¡se rebeló vs la producción! ¿Dejó el matutino?

¿Qué pasó entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

La disputa entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside inició en 2022, cuando la periodista fue despedida después de 32 años en el programa “Todo para la mujer”. Alvarado aseguró que su salida fue injustificada y que no recibió liquidación alguna, además afirmó que ni siquiera fue informada directamente por Woodside.

Tras no llegar a un acuerdo, Ana María decidió interponer una demanda para que se reconociera su relación laboral y se le pagara lo correspondiente. En respuesta, Maxine negó que existiera dicho vínculo, afirmando que Alvarado no era empleada, sino una “compañera de radio”, por lo que no había contrato de por medio.

Fue hasta mayo de 2025 cuando un juez falló a favor de Ana María, ordenando que se le pagara indemnización y que además fuera reinstalada en el programa. Aunque la periodista celebró el triunfo legal, la autodenominada “Reina de la radio” sostuvo que el proceso no había concluido.

En días recientes, el caso volvió a encenderse luego de que Ana María Alvarado publicó un video denunciando que Maxine se niega a cumplir con la orden judicial, impidiendo su regreso a “Todo para la mujer”

Checa: Maxine Woodside denuncia “inconsistencias” en el caso con Ana María Alvarado: “La guerra sigue”

Maxine Woodside y Ana María Alvarado / Redes sociales

Ana María Alvarado compara su despido con el de Ernesto Hernández, exasistente de Pati Chapoy

Al referirse a Ernesto Hernández, Ana María Alvarado expresó respeto por la forma en la que él habló de Pati Chapoy en una entrevista para Jorge Carbajal, luego de que la titular de “Ventaneando” lo acusara de enviar boletines a la prensa con la intención de desprestigiarla.

“Mis respetos para Ernesto porque, pese a todo lo que dijo Pati, aseguró que no quiere perjudicarla. Él públicamente habló con mucho respeto y cariño de Pati, aclaró que no ha difundido ninguna información; al contrario, quiere dejar eso en el pasado”.

A partir de ese caso, Ana María Alvarado reflexionó sobre la figura de las llamadas “personas calienta oídos”, aquellas que generan conflictos internos.

“Eso que cuenta Ernesto es muy común. Él habla de estas personas y a mí me tocó vivir lo mismo con Maxine Woodside. Incluso Pati y Maxine son mujeres inteligentes, pero si escuchan estas voces que están viendo a quién poner mal”, explicó.

Mira: Maxine Woodside no le da la cara a Ana María Alvarado ¡le mintió para que no regrese a ‘Todo Para la mujer’!

IG: @anamaalvarado / YT: Todo para la mujer

¿Qué hicieron los colegas de Ana María Alvarado tras su despido de ‘Todo para la mujer’?

La conductora de ‘Sale el sol’ fue contundente al revelar que, tras su despido de “Todo para la mujer”, muchos de sus compañeros simplemente dejaron de hablarle por no quedar mal con Maxine Woodside.

“Cuando estás en un equipo y sales, te conviertes en el apestado. Los demás ya no te hablan, como si fuera un pecado o un delito, cuando compartiste momentos y viviste cosas con ellos”, señaló

Según Ana María,la única persona que se mantuvo cercana fue Chío de la Mora, quien también había sido despedida junto con ella.

Además, confesó que vivió una situación similar cuando salió de Venga la alegría: “Ya ni me hablaban, me veían y se hacían los desentendidos, incluso los que se decían mis amigos”.

Finalmente, Ana María Alvarado lamentó que este tipo de prácticas sean comunes en algunos espacios del medio artístico y televisivo, donde —aseguró— el miedo y las lealtades mal entendidas terminan por romper vínculos genuinos. “Lamentablemente así pasa en algunos trabajos del medio”, concluyó.

Mira: Julio Iglesias: Ana María Alvarado e Inés Moreno recuerdan momentos incómodos con con el cantante