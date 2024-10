Maxine Woodside critica el atuendo que usó Galilea Montijo en ‘Hoy’

La industria del espectáculo no es ajena a las críticas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo los reflectores.

Esta vez, Maxine Woodside, una de las periodistas más reconocidas del entretenimiento en México, mostró su desacuerdo con la forma en que la conductora Galilea Montijo se presentó en el programa matutino “Hoy”. Según Woodside, la elección de vestuario de Montijo no fue adecuada para el horario ni para la audiencia del programa.

El 2 de octubre, Galilea Montijo sorprendió a la audiencia del programa ‘Hoy’ al presentarse con un conjunto que, para algunos de sus compañeros, era más apropiado para un clima veraniego que para la mañana fresca que se vivía en la Ciudad de México.

Montijo lució una falda semi-transparente de color perla acompañada de un top de tirantes del mismo tono, un atuendo que resaltaba su figura. Durante la emisión, Martha Figueroa, una de las colaboradoras del programa, señaló que Montijo parecía vestida “como de otro tiempo”, destacando la diferencia entre su atuendo y el de los demás conductores, quienes llevaban prendas más abrigadas debido al clima.

Ante el comentario, Galilea explicó que su elección de vestuario no tenía que ver con el clima, sino con un compromiso fotográfico que tenía después del programa y que no le daba tiempo de cambiarse.

Durante el programa, Galilea Montijo bromeó con sus compañeros diciendo: “Yo vengo de Ibiza”, en referencia al estilo relajado y veraniego de su atuendo. Sin embargo, también aclaró que su decisión de vestirse así se debió a cuestiones prácticas: “Tenemos fotos hoy. Entonces, como no me da tiempo de cambiarme, dije: ¿por qué no venir ya lista? Pero qué frío hace”.

Maxine Woodside critica el atuendo de Galilea Montijo en ‘Hoy’

Montijo trató de suavizar la situación, pero su atuendo llamó la atención más allá del foro de ‘Hoy’, y fue en el programa de radio Todo para la mujer en el que Maxine Woodside expresó su descontento con la vestimenta de la conductora.

Maxine Woodside no dudó en manifestar su desaprobación sobre la forma en que Galilea Montijo apareció en el programa matutino. Según la conductora de Todo para la mujer, el atuendo de Montijo era demasiado atrevido para un horario y formato dirigidos a un público familiar.

“Galilea es muy guapa, me cae súper bien, pero creo que no es un vestuario para la mañana”, señaló Woodside.

La crítica más dura de Woodside fue al calificar el atuendo de la exconductora de ‘La casa de los famosos México': “Ella es sexy y guapa, pero por qué se viste así, se ve vulgar”, dijo la periodista, quien también destacó que la mayoría de la audiencia de programas matutinos son mujeres, y que ver a una conductora vestida de esa forma a las 9 de la mañana podría no ser bien recibido por ellas: “Los señores a esa hora no ven la tele, ellos andan trabajando, las que ven la tele son las señoras”, añadió.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha respondido a las críticas de Maxine Woodside, quien con sus comentarios ha generado un debate sobre lo que es considerado apropiado en la televisión matutina.