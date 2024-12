Maxine Woodside hace romper en llanto a integrante de su equipo ¡en vivo!

Este martes 10 de diciembre, el programa ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside, conocida como la reina de la radio, fue escenario de una conmovedora sorpresa que emocionó a todo el equipo.

La visita del Dr. Arturo Candido, médico cirujano experto en procedimientos plásticos y reconstructivos, no solo aportó información valiosa sobre cirugías estéticas, sino que también trajo una noticia que cambiaría la vida de uno de los colaboradores del programa.

Dr. Arturo Candido y su experiencia en cirugías estéticas

Durante su intervención, el Dr. Arturo Candido explicó los distintos tipos de procedimientos estéticos que hombres y mujeres buscan para mejorar su apariencia y autoestima. Desde intervenciones faciales hasta corporales, el especialista destacó cómo la cirugía plástica puede ayudar a muchas personas a sentirse más atractivas y seguras de sí mismas.

En la charla también se abordó el tema de las personas que transicionan de género y los procedimientos específicos que solicitan. Al respecto, Maxine Woodside preguntó:

“Si está una persona haciendo su transición, de mujer a hombre o de hombre a mujer, los que quieren ponerse implantes de bubis o quitarse, ¿usted hace ese tipo de operaciones?”

A lo que el Dr. Arturo Candido respondió afirmativamente, detallando las diferencias entre ambos procedimientos:

“Los que tienen asignado genéticamente el XY, que no tienen nada de volumen, lo que se hace es que se les pide que empiecen a hormonizarse para que mejoren con los estrógenos la cantidad de glándula mamaria.”

Asimismo, explicó que:

“Al revés se pueden quitar, en las mujeres esto no requiere un tratamiento como tal. El quitar es más fácil porque reduce riesgos de cáncer de mama.” Doctor Arturo Candido

Maxine Woodside sorprende a miembro de su equipo / Captura de pantalla

Maxine Woodside sorprende a integrante de ‘Todo para la mujer’ con una cirugía gratuita

La gran sorpresa llegó casi al final del programa cuando el Dr. Arturo Candido reveló que Alex, uno de los integrantes de ‘Todo para la mujer’ y de Radio Fórmula, sería beneficiado con una cirugía de extirpación de glándulas mamarias.

El cirujano expresó con entusiasmo:

“Para nosotros es un honor, Maxine te tiene que dar una gran noticia. Gracias a que pudimos platicar con Flor Plata y Maxine, vemos que la gente de Radio Fórmula te estima mucho. Para mí es un honor poderte ayudar en el retiro de las glándulas mamarias.” Dr. Arturo Candido

Este gesto, orquestado por Maxine Woodside, fue un verdadero regalo que tocó el corazón de todos los presentes. La emoción en el estudio era palpable, especialmente cuando el médico añadió:

“Alex, te felicito, eres una gran persona. Tengo excelentes referencias tuyas y todo esto es porque la gente que trabaja aquí en Radio Fórmula, el equipo de Maxine, todo el mundo aquí te aprecia muchísimo. Te vamos a someter a la cirugía. Tú no sabes, pero ya hasta tenemos fecha, ya tenemos tus vacaciones.” Dr. Arturo Candido

Maxine Woodside sorprende a miembro de su equipo / Captura de pantalla

Así reaccionó el equipo de ‘Todo para la mujer’

Las lágrimas no se hicieron esperar, y la conductora There Soto no pudo contener su emoción. La sorpresa de Maxine no solo fue inesperada, sino que también representa un cambio significativo en la vida de Alex.

Aunque no se especificó el motivo por el cual decidió someterse a esta intervención, su reacción mostró lo agradecido y conmovido que estaba por el apoyo y cariño de sus compañeros de trabajo.

El gesto de Maxine Woodside fue mucho más que un simple obsequio; fue una muestra de empatía y solidaridad que seguramente impactará de manera positiva en la vida de su colaborador. Esta intervención no solo ayudará a Alex a sentirse más cómodo con su cuerpo, sino que simboliza el espíritu de apoyo y compañerismo que caracteriza al equipo de ‘Todo para la mujer’ y ‘Radio Fórmula’.

Sin duda, esta sorpresa quedará como una de las más memorables del programa y demuestra por qué Maxine Woodside sigue siendo una de las figuras más queridas en el mundo de la radio.

