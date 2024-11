Maxine Woodside revela ataques por criticar a Christian Nodal y defender a Ángela Aguilar

Maxine Woodside, conocida como ‘La reina de la radio’, ha sido una de las figuras más críticas frente a los ataques que Ángela Aguilar ha recibido en las redes sociales, especialmente por parte de quienes cuestionan su rol como modelo a seguir para las mujeres mexicanas.

A raíz de sus comentarios sobre la polémica ruptura de Christian Nodal con Cazzu, Woodside ha denunciado ser blanco de ataques por señalar lo que considera una doble moral y mach1sm0 en las críticas hacia la cantante.

Hace algunas semanas, la periodista se pronunció contra una iniciativa que pedía a la revista ‘Glamour Latinoamérica’ retirar el título de ‘Mujer del año’ en la categoría ‘Musica Regional Mexicana’ a Ángela Aguilar. La razón que argumentaban los detractores de Aguilar era que su comportamiento no era ejemplar para las mujeres mexicanas. Woodside, por su parte, consideró que la campaña era un exceso y un ataque injusto hacia la joven artista, quien, según la locutora, ha sido “crucificada” sin motivo.

“La han crucificado, han exagerado”, expresó Woodside en su programa, añadiendo que, en comparación, Christian Nodal apenas ha sido tocado por la controversia. “Las dos mujeres se están haciendo pedazos, y él, sonriendo y llenando escenarios. Es injusto”, declaró Woodside, refiriéndose a las versiones contrapuestas de Ángela Aguilar y Cazzu sobre lo que habría sido su triángulo amoroso con Nodal.

Maxine Woodside revela que la atacan en redes por defender a Ángela Aguilar

Esta postura crítica hacia la falta de responsabilidad de Nodal provocó que Maxine Woodside se convirtiera en blanco de ataques en las redes sociales. En su programa ‘Todo para la mujer’, la periodista insistió en su opinión:

“Lo que digo es ‘el que tiene la culpa es él, no ella y me atacaron en redes porque dije que Nodal era el culpable”. Maxine Woodside

Colaboradora de Maxine Woodside no está de acuerdo

Una de las colaboradoras de Woodside también mostró su apoyo, pero señaló que algunas de las críticas a Ángela Aguilar provienen de sus propias declaraciones, como cuando en una entrevista para ‘ABC News’ la artista afirmó que su relación con Nodal no causó daño a nadie, una versión que fue desmentida por Cazzu, quien mencionó que el triángulo amoroso había afectado profundamente su vida personal.

Maxine Woodside pide que le den “vacaciones” a Ángela Aguilar

Sin embargo, Maxine Woodside se mantuvo firme en su postura de que Ángela Aguilar ha recibido la mayor parte de las críticas, pese a ser la que tenía menor responsabilidad en la situación. “¿A qué hora han criticado a Nodal? No lo han criticado para nada... No como a Ángela. El que tenía un compromiso, el que tenía un bebé era él, no ella. Ella era soltera, lo conocía desde hace mucho y cuando él le dijo ‘vamos a casarnos’, dijo sí”, explicó Woodside.

Finalmente, Maxine Woodside expresó su deseo de que la conversación en redes sociales cambie y que los internautas dejen de atacar a Ángela Aguilar, quien, según versiones en las redes, estaría atravesando una crisis personal tras haber sido abucheada en los ‘Kids’ choice awards’.

“Es demasiado. No es para tanto para que estén echando tanto hate a Ángela. Ya denle vacaciones, (la critican) nomás porque es mujer”, concluyó Woodside, criticando el trato desmesurado hacia la joven cantante.

