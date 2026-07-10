Yuya sorprende y reaparece en redes sociale: Siddhartha la recibe con amoroso mensaje: “Belleza” FOTO

A casi un año de que Yuya y Siddhartha despertaran los rumores de una posible boda, la pareja se mantiene estable y lo demuestran a través de las redes sociales.

Precisamente, Yuya reapareció en redes sociales después de tiempo sin tener publicaciones, y el cantante le demostró su cariño con un breve pero muy amoroso mensaje. ¿Qué le escribió? Te contamos.

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Yuya y Siddhartha / Redes sociales

¿Qué publicó Yuya en redes sociales y qué le dijo Siddartha?

A diferencia de otros influencers y creadores de contenido, la mexicana Yuya mantiene un perfil más discreto en cuanto a su vida privada y no suele compartir su rutina en las redes sociales.

La última publicación de Yuya fue hace cuatro semanas, con una serie de fotos de un viaje familiar a Punta Mita, Nayarit.

Desde entonces, la influencer pausó su actividad en redes, hasta la noche del jueves 8 de julio, cuando publicó una serie de fotografías de ella con un atuendo color negro y portando una flor blanca.

Su pareja, el cantante Siddhartha no dudó en demostrar el amor que le tiene a su pareja con un comentario reconociendo su belleza.

“La belleza sin límites” Siddhartha a Yuya

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Siddhartha comentó la última publicación de Yuya / Instagram

La historia de amor entre Yuya y Siddhartha

La historia entre Mariand (nombre real de Yuya) y Siddhartha inició en 2019, después de que concluyera su relación con Beto Pasillas.

Después de un concierto en Guanajuato, Yuya publicó su primera fotografía con el cantante, y aunque siempre han mantenido su vida personal en hermetismo, se hizo pública su relación.

En junio del 2021, tras dos años de relación, la pareja anunció que estaban en espera de su primer hijo, a quien llamaron Mar.

Actualmente, Yuya mantiene su vida personal y en familia en privado, aunque ocasionalmente comparte momentos especiales en Instagram.

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¿A qué se dedica Yuya actualmente?

Yuya fue una de las youtubers más popular de América Latina. Su canal hoy cuenta con más de 24 millones de seguidores y aunque no sube videos desde hace cuatro años, el canal sigue activo.

Después de su etapa en YouTube, emprendió su propia marca de cosméticos y cuidado de la piel, negocio que mantiene hasta el día de hoy.

Actualmente, Yuya se dedica al 100% a su negocio y a su etapa como madre de Mar.

Yuya destacó en la plataforma de videos junto a su hermano Fichis, que en 2024 también se convirtió en padre.

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