¿Yuya se casa con Siddhartha? La influencer desata rumores con vestido de novia

Yuya, la popular creadora de contenido mexicana, volvió a encender las redes sociales este miércoles 17 de septiembre al publicar una serie de fotos que despertaron todo tipo de rumores entre sus seguidores. La influencer apareció con lo que parecía ser un vestido de novia, desatando la pregunta inevitable: ¿se casará con Siddhartha?

¿Yuya se casa con Siddhartha? Las fotos en vestido de novia que encendieron rumores

La influencer mexicana Yuya, cuyo nombre real es Mariand Castrejón Castañeda, causó revuelo este 17 de septiembre al compartir en Instagram dos imágenes que desataron rumores de boda con el cantante Siddhartha. En la primera, se ve el boceto de un vestido largo, y en la segunda, Yuya aparece usando un vestido estilo novia en tonos marfil, con mangas abombadas y escote corazón con encaje y transparencias.

El look, que recuerda a los vestidos de novia vintage, provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores. ¿Está Yuya preparando su boda? ¿Se casó en secreto? ¿Es solo una sesión de fotos?

Yuya sorprendió a sus seguidores al posar con un vestido de novia en Instagram.

¿Planea Yuya casarse con Siddhartha o solo fue una prueba de vestuario?

Tras la ola de comentarios en redes sociales que aseguraban que Yuya se casaría con Siddhartha, la influencer decidió aclarar los rumores con un breve mensaje en sus historias de Instagram.

“Sólo me estaba probando un vestuario”. Yuya

A pesar de la aclaración, los fans no dejaron de comentar y compartir teorías. Algunos creen que el vestido podría ser una herencia familiar, otros aseguran que es parte de una campaña de moda, y los más románticos están convencidos de que Yuya y Siddhartha están a punto de formalizar su relación.

Yuya aclaró que solo se trataba de una prueba de vestuario, no de su boda.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Yuya y Siddhartha y qué se sabe de su relación?

La relación entre Yuya y Siddhartha comenzó en 2019, aunque ambos han sido muy discretos con los detalles, la influencer hizo oficial su romance al compartir una foto en redes sociales durante un concierto del cantante en Guanajuato. Desde entonces, han mantenido una relación estable, compartiendo momentos especiales sin exponer demasiado su vida privada.

En 2021, Yuya anunció que estaba esperando a su primer hijo y desde su nacimiento han decidido proteger su identidad, evitando mostrar su rostro públicamente. Esta decisión sigue la tendencia de otras celebridades como Evaluna y Camilo. A pesar de su privacidad, Yuya continúa compartiendo fragmentos de su vida familiar y profesional, consolidando su imagen como influencer cercana y responsable.

Los rumores de boda entre Yuya y Siddhartha no son nuevos. En redes sociales circuló un video en el que alguien se refiere a Yuya como “la esposa de Siddhartha”, lo que desató especulaciones. Aunque ninguno ha confirmado su estado civil, el cantante suele llamarla “mi chica”, lo que ha generado comentarios entre sus seguidores. La reciente publicación de Yuya usando un vestido de novia volvió a encender las teorías, aunque ella aclaró que solo se trataba de una prueba de vestuario.