Hermano de Yuya celebra el nacimiento de sus bebés arcoíris

Sergio Castrejón, mejor conocido como Fichis, hermano de la popular creadora de contenido Yuya, ha compartido la emocionante noticia del nacimiento de sus gemelos junto a su esposa Paola Poulain.

Los pequeños llegaron al mundo antes de lo esperado, pero afortunadamente gozan de buena salud. Este momento representa un nuevo comienzo para la pareja, quienes previamente habían enfrentado la devastadora pérdida de sus primeros bebés.

Ve: El Capi Pérez sufre aparatosa caída en vivo durante el aniversario de La resolana

Pao y Fichis estaban muy emocionados por la llegada de sus dos bebés. / Instagram: @sergecast

El camino difícil hacia la paternidad

La historia de Fichis y Paola está marcada por un difícil recorrido hacia la paternidad. En 2021, después de múltiples intentos fallidos para concebir, la pareja recurrió a un proceso de fertilización asistida que finalmente les trajo la esperanza de convertirse en padres.

Sin embargo, cuando Paola tenía casi siete meses de embarazo, una grave infección en el riñón la llevó a ser hospitalizada de urgencia. Trágicamente, sus primeros bebés nacieron de forma prematura y, a pesar de los esfuerzos médicos, ambos fallecieron a las pocas horas de haber llegado al mundo.

Este golpe emocional llevó a la pareja a alejarse de las redes sociales durante un tiempo, enfrentando su dolor en privado. A pesar de ello, nunca perdieron la esperanza y, meses después, anunciaron que se someterían nuevamente a un tratamiento de fertilización para intentar formar una familia.

Lee: Muere Ron Ely, icónico actor de ‘Tarzán’, a los 86 años

Fichis y Pao Poulain volverán hacer papás / Instagram: @sergecast

El nacimiento de los gemelos arcoíris

En un video compartido en su canal oficial de YouTube, Fichis y Paola Poulain relataron los detalles del nacimiento de sus gemelos.

Aunque los pequeños nacieron antes de tiempo, la cesárea fue exitosa y, tras pasar algunos días en cuidados especiales, ambos bebés ya se encuentran en casa junto a sus padres. “Aunque fueron prematuros, estamos felices de que ya estamos todos juntos”, comentó Fichis visiblemente emocionado en su video.

En las imágenes se puede ver a Paola recibiendo a sus hijos, quienes fueron colocados junto a ella inmediatamente después del parto, momento en el que no pudo evitar llorar de felicidad al tenerlos finalmente en sus brazos.

La pareja ha sido muy abierta con sus seguidores acerca de los desafíos emocionales y físicos que enfrentaron para finalmente cumplir su sueño de ser padres. Hasta el momento, la pareja no ha compartido la fecha exacta del nacimiento de los pequeños, pero han dejado claro que se encuentran bien y disfrutando de su nueva etapa como familia.

Este emocionante capítulo en la vida de Fichis y Paola Poulain está marcado por la alegría y la gratitud. Después de un largo y difícil camino, la pareja finalmente ha podido formar la familia que tanto soñaba. Aunque la pérdida de sus primeros bebés siempre será parte de su historia, los recién nacidos les han traído la luz que necesitaban para seguir adelante.

Por ahora, los seguidores de la pareja esperan conocer más detalles de su experiencia y ver cómo evolucionan en esta nueva aventura de ser padres de gemelos.

Te puede interesar: Julio César Chávez se despide de Fernando ‘el Toro’ Valenzuela, exbeisbolista que falleció a los 63 años

Ambos creadores de contenido decidieron separarse por un tiempo, debido a que no se encontraban bien sentimentalmente. / Instagram: @sergecast

¿Qué es un bebé arcoíris?

Un bebé arcoíris es un término utilizado para referirse a un bebé que nace después de que los padres han experimentado una pérdida gestacional o neonatal, como un aborto espontáneo, muerte fetal, o muerte perinatal. El término “arcoíris” simboliza esperanza y renovación tras la tormenta emocional de la pérdida, ya que un arcoíris aparece después de una tormenta, representando un momento de luz y alegría tras un período de oscuridad y tristeza.

La metáfora subraya la resiliencia de los padres que enfrentaron la pérdida y el optimismo que acompaña la llegada de un nuevo bebé. Estos niños suelen ser vistos como una bendición y una señal de sanación emocional para las familias que han sufrido este tipo de tragedias.

Una fuente confiable que describe el concepto es el libro “Pregnancy After a Loss: A Guide to Pregnancy After a Miscarriage, Stillbirth, or Infant Death” de Carol Cirulli Lanham, que trata sobre el viaje emocional de las mujeres que esperan un bebé después de haber experimentado una pérdida.

Además, organizaciones como March of Dimes también mencionan este concepto en su sitio web, resaltando la importancia de reconocer tanto la alegría del nuevo nacimiento como el duelo que persiste tras la pérdida anterior.