Muere Ron Ely, icónico actor de ‘Tarzán’, a los 86 años

La industria de la actuación está de luto. La noche de este miércoles 23 de octubre se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Roy Ely, protagonista de la serie ‘Tarzán’ de 1966.

IMDb

Muere Ron Ely, actor de ‘Tarzán’, a los 86 años

El famoso histrión, Ron, perdió la vida, según informó su hija a través de redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la joven Kikiely, hija del actor, dio a conocer la sensible noticia del deceso de Ely.

Kikiely dedicó un desgarrador mensaje a su padre, a quien señaló de ser una persona llena de “perseverancia implacable”, así como de ser un líder y mentor de quien tuvo la fortuna de trabajar con él.

IMDb

“El mundo ha perdido a uno de los hombres más grandes que ha conocido y yo he perdido a mi padre. Mi padre era alguien a quien la gente llamaba héroe. Fue actor, escritor, entrenador, mentor, padre de familia y líder. Él creó una poderosa ola de influencia positiva dondequiera que fuera. El impacto que tuvo en otros es algo que nunca he presenciado en ninguna otra persona - había algo verdaderamente mágico en él”. Kikiely

Hija de Ron Ely busca consuelo en este difícil momento

La joven utilizó sus redes para mostrar a sus seguidores algunas fotografías de la vida de su padre, así como expresar el gran dolor que vive por la pérdida de Ron.

“Estoy haciendo todo lo posible para recorrer este camino de la pérdida con la fuerza y la gracia que sé que él querría para mí. Recojo los pedazos de mi corazón que se sienten como piezas de él - y cimentándolos firmemente en su lugar antes de recoger el resto de las partes rotas”, escribió.

IMDb

Agregó: “Me hace sentir que parte de él todavía está aquí - y lo necesito - y el mundo necesita eso. Mi mayor consuelo es saber que mi papá está con mi mamá y mi hermano. También es mi mayor tristeza porque los echo tanto de menos a todos que está grabada en mi alma. Con orgullo llevaré todas mis piezas favoritas de ellas - amorosamente cimentadas en mi corazón - hasta que todos nos volvamos a encontrar”.

¿De qué murió Ron Ely?

Al momento, se desconocen los motivos del fallecimiento del icónico actor. Sin embargo, las redes sociales ya se llenaron de publicaciones emotivas en alusión a la muerte de Ely.

La mayoría lo recordará como uno de los histriones y escritores más destacados de todos los tiempos en la industria del cine. Por esta razón, te contamos un poco sobre su gran carrera profesional.

IMDb

¿Quién era Ron Ely?

Ron Ely fue un reconocido actor estadounidense, famoso principalmente por haber interpretado a ‘Tarzán’ en la popular serie de televisión de los años 60, ‘Tarzan’ (1966-1968). Nació el 21 de junio de 1938 en Hereford, Texas, y fue un actor activo durante las décadas de los 50 a los 80.

Ely destacó por realizar él mismo la mayoría de sus escenas de acción en ‘Tarzán’, lo que le ganó notoriedad en la industria. Además de su papel icónico en esa serie, apareció en diversas películas y programas de televisión, incluyendo roles en ‘The night of the Grizzly’ (1966) y ‘Doc savage: The man of bronze’ (1975), en el que interpretó al personaje principal, ‘Doc savage’, basado en los héroes de las novelas pulp.

IMDb

Aparte de su carrera como actor, Ron Ely también fue presentador del concurso de belleza Miss América en los años 80. Eventualmente, se retiró en gran medida de la actuación para dedicarse a escribir novelas y pasar más tiempo con su familia.

Lamentablemente, en octubre de 2019, Ely y su familia fueron noticia por un trágico incidente en el que su hijo, Cameron Ely, fue acusado de matar a su madre, Valerie Lundeen, esposa de Ron Ely. Cameron fue abatido por la policía en un enfrentamiento posterior.