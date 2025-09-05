Elsa Aguirre preocupa al aparecer con generador de oxígeno, ¿cuál es su verdadero estado de salud?

La diva del cine mexicano, Elsa Aguirre, reapareció con un generador de oxígeno y desató preocupación por su salud. A sus 95 años, no solo habló con TVNotas de su estado físico y la disciplina que la mantiene en pie, sino que también reveló, sin titubeos, cuál es su última voluntad. Entre recuerdos, filosofía de vida y confesiones íntimas, la actriz dejó a todos con la duda: ¿se prepara para despedirse o simplemente quiere dejar en claro cómo desea ser recordada?

Mira: Esposa de Eric del Castillo hace tremenda escena de celos al actor; manda fuerte mensaje a esta famosa: VIDEO

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Elsa Aguirre tras aparecer conectada a oxígeno?

La icónica actriz Elsa Aguirre, considerada una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano, sorprendió a sus seguidores al aparecer conectada a un generador de oxígeno. De inmediato surgieron dudas sobre su estado de salud, pero ella misma salió a aclarar la situación con una serenidad que desconcierta y tranquiliza a la vez.

“Yo me encuentro bien, ¿qué te puedo decir? No me canso de dar gracias a Dios”, expresó a TVNotas, mostrando que, aunque su imagen pueda preocupar, su espíritu se mantiene fuerte.

La actriz, que en septiembre cumplirá 95 años, aseguró que la disciplina que ha mantenido durante más de seis décadas le ha permitido conservarse en buenas condiciones. “De 95 años que tengo yo, más de 60 de llevar la disciplina de ovolacto vegetariana, de no tomar licor, ni fumar, ni carnes, ni café, ni nada de eso. La verdad que me siento bien, ¿no?”, señaló.

Mira: Elsa Aguirre fue reconocida con el “Pakal de oro 2024” y ¡posee una energía envidiable!

La actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro, reapareció conectada a oxígeno y preocupó a sus seguidores.

¿Cuál es el secreto de Elsa Aguirre para llegar a los 95 años siendo una actriz del Cine de Oro?

Lejos de mostrarse frágil, la actriz Elsa Aguirre, defendió la importancia de cuidarse en todas las etapas de la vida: “Le doy gracias a Dios y me cuido más que nunca ahora. A lo mejor mañana o pasado cumplo 95 años, pero digo yo: cuídate hasta el final. Nada de que ya no tardo en morirme y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. No señor, hasta el último momento quiero regresar con algo avanzado, bueno en mi vida, que me ha ido bien”.

La actriz dejó claro que para ella, la disciplina no es una obligación, sino un estilo de vida que la ha sostenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, reconoció que en su juventud hubo mucha ignorancia sobre ciertos temas de salud y espiritualidad: “Todo lo que se me ha dado se me dio para bien, aunque hubo mucha ignorancia. Pero Dios fue celoso conmigo porque para ser tan confiada en la vida, me fue bien”.

Además de hablar de su salud física, reflexionó sobre la importancia de la preparación profesional. A su manera, les envió un mensaje a las nuevas generaciones de artistas y periodistas: “Entre más sepamos de nuestra profesión, mejor vamos a servir. Lo importante es la perseverancia, la voluntad, el carácter para seguir adelante, siempre con todas las posibilidades de dejarte fluir, sin miedo, sin temor”.

Lee: Ella fue la famosa actriz de telenovelas que murió trágicamente en pleno rodaje

A sus 95 años, Elsa Aguirre sigue siendo símbolo de elegancia y fortaleza en el cine mexicano.

¿De qué se arrepiente la actriz Elsa Aguirre en su vida personal y profesional?

La actriz que protagonizo La mujer que yo amé, Elsa Aguirre habló sobre los momentos de fama, felicidad y sufrimiento que ha enfrentado a lo largo de su carrera y su vida personal. Aunque muchos esperarían escuchar lamentos, la actriz aseguró que no carga con culpas: “No, porque todo lo que se me ha dado se me dio para bien”.

También recordó con profundo amor a su hijo Hugo, quien falleció en 1990 en un trágico accidente automovilístico, y le dedicó palabras llenas de cariño y perdón: “Cuando estoy sola le digo: hijo, si no te comprendí lo suficiente, perdóname. Yo estaba atraída con mi trabajo, con mis cosas, pero para mí eras lo más importante”.

Y agregó con nostalgia: “Nos tocan los padres que merecemos y a este hijo le tocó esta mamá. Pero yo lo quise. Así es la vida. Donde estés, que siga tu evolución”.

Elsa Aguirre reflexionó que pese a los dolores y pérdidas, ha aprendido a vivir con paz y aceptación. “Ya no pienso en el futuro, en el pasado no, y el futuro no lo sé. Vale la pena luchar por lo que uno quiere, vale la pena”, afirmó.

La diva del Cine de Oro recordó con amor a su hijo Hugo, fallecido en un accidente automovilístico.

¿Cuál es la última voluntad de Elsa Aguirre y por qué decidió revelarla?

Elsa Aguirre no evitó hablar de la muerte y compartió cuál es su deseo cuando llegue ese momento: “Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”.

Hassim Estrada, su ahijado, es cantante y compositor. Entre sus canciones más destacadas se encuentran Cuento perfecto, Una vida entera, Mañana no sé, Sin fronteras y La razón. Además, es nieto de su maestro José Manuel Estrada, conocido como “El gran Gurú”, quien la inspiró profundamente y marcó un antes y un después en su vida.

Hassim Estrada cantante y ahijado de Elsa Aguirre / Archivo TVNotas

“Desde que lo conocí cambié de comer carne, de fumar y de tomar, porque ya no me sentía bien. Gracias a esa disciplina me transformé y cambié” Elsa Aguirre

A pesar de su avanzada edad, Elsa Aguirre no deja de tener proyectos. Pronto lanzará una autobiografía titulada De mis labios a tus ojos, escrita junto con Enrique Gutiérrez, además de una canción con el mismo nombre que compuso Javier Manrique. “Yo ahora soy coautora y va a salir esta canción. Es muy bonita”, adelantó emocionada.

Así reaparece Elsa Aguirre con tanque de oxígeno: