Elsa Aguirre fue reconocida con el “Pakal de oro 2024” y ¡posee una energía envidiable!

La querida actriz Elsa Aguirre recibió el “Pakal de Oro 2024” que otorga la Fundación Hernán Becerra Pino A.C. en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la CDMX el pasado viernes 21 de junio. Platicamos con la Diva de la época de oro quien posee una energía envidiable y nos contó todo lo que hizo ese fin de semana.

“Estoy recibiendo con los brazos abiertos todo lo que la vida me está brindando. Me siento contenta. Estoy en el camino de la observación y experiencias para lograr una mejor vida hasta que yo me vaya y termine mi ciclo. Agradezco infinitamente el trofeo del ‘Pakal de oro’ que se me dio”.

CIUDAD DE MEXICO, MARKETEATRO ROMA; 21 DE JUNIO DE 2024; SE TOMARON FOTOS PARA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LAPRIMERA ACTRIZ ELSA AGUIRRE; FOTOS ALEX ISUNZA; REPORTERO MAURO GODOY PARA TV NOTAS / @AlexIsunza / TVNotas

“Me dio la oportunidad de seguir platicando con el público, cosa que me dijo mi maestro el Dr. José Manuel Estrada, el hermano mayor: ‘Vaya por el mundo’ y yo le dije: ‘Pero, yo no sé hablar porque soy una mujer que no tuvo cultura, fui hasta sexto año’ y me dijo: ‘No se preocupe. No diga lo que no sepa y vaya por todas partes. Hable de sus experiencias’”.

“He aprendido a que no debe haber tanta confianza. Hay que estar muy alertas, saber lo que firmas y aunque sea tu hijo, quien sea, decirle ‘déjame ver’. He tenido experiencias muy bonitas que me han hecho abrir los ojos y no dejarme llevar tanto por la parte emocional y el corazón. Todo se da para bien”.

Luego de su merecido homenaje continuó su travesía en Michoacán, donde al día siguiente asistió a una ceremonia cósmica, ya que lleva más de 60 años practicando yoga: “Llegamos a las tres de la mañana a Amécuaro y me tuve que levantar a las cinco a bañarme y arreglarme para estar a las seis en el primer evento”.

“Fueron dos días con mucha actividad y eran como 120 personas, hermosísimo el lugar porque está inmerso en el bosque. Oías a los pajaritos, un lugar hermoso con ventanales tan grandes que parecía estabas en la naturaleza y estás en una ceremonia cósmica. Veías la vegetación por todos lados y fue una experiencia muy hermosa”.

Pero, ¿de dónde saca tanta energía?: “Pues no sé, regresé el domingo en la noche. Fue un viaje largo como de siete horas y media. El lunes estuve mucho tiempo en la cama descansando. Me llevaron el desayuno, almorcé muy bien y comí tarde, cosa que no lo acostumbro, pero me dije: ‘Relájate Elsa, duerme todo el tiempo que quieras’. Pues así a continuar con mi compromisos”.

La primera actriz espera pronto sacar su libro autobiográfico donde compartirá sus experiencias, desde sus primeros años de vida, su paso por el cine donde dejo una huella imborrable con sus más de 40 películas, así como su vida personal y todas sus vivencias que la fortalecieron.

