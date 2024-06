Exbailarín de Thalía cuenta su desgarradora historia que lo dejó cuadrapléjico

Roberto González, exbailarín de Thalía, sorprendió en redes sociales al contar a sus seguidores su desgarradora historia, por la cual quedó cuadrapléjico.

El hombre, de 52 años de edad, se volvió viral en la red tras relatar que se quedó cuadrapléjico a causa de una discusión con sus vecinos.

¿Qué le pasó a Roberto González, exbailarín de Thalía?

Mediante sus redes sociales, Roberto González, quien fungió como bailarín de Thalía en la década de los 90 e incluso es parte de video musical ‘Por tu amor’, dio a conocer a usuarios la terrible historia que lo dejó marcado de por vida debido a que una discusión se tornó violenta.

González comentó que unos vecinos en Playa del Carmen dejaron sin correa a sus mascotas y uno de ellos entró a su departamento a hacer sus necesidades y él se molestó. Esto derivó a una fuerte discusión entre su vecina y él que lo dejó postrado en una cama sin poder continuar con su carrera.

“Estaba en mi condominio (en Quintana Roo), cuando la vecina sacó a sus perros sin correa; uno de ellos se metió (a mi departamento) para hacerse pipí por todas partes. Discutimos y los dos nos fuimos enojados”. Roberto González

Agregó que el esposo de esta mujer se le fue encima de manera brutal: “Los dos me hicieron una lesión medular que me dejó cuadrapléjico. No puedo mover mis brazos ni mis pies, y hasta la fecha he estado postrado en una cama”.

Roberto González pide justicia tras lo ocurrido con sus vecinos

El exbailarín recalcó que aún sigue buscando justicia para que sus agresores paguen por lo que hicieron. Incluso, dio a conocer que se llevará a cabo el juicio oral y pidió a usuarios en redes que presionen a las autoridades correspondientes.

También recuerda con nostalgia su pasado como bailarín, específicamente cuando trabajaba para Thalía: “Ahora bailar para Thalía solo existe en mi recuerdo”, dijo.

En sus redes sociales pide que su historia se haga viral, para que así las personas que lo dejaron inmóvil, en silla de ruedas de por vida paguen por esta situación.

Así lo dijo Roberto González: