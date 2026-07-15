Elsa Aguirre: las 4 enfermedades que enfrentó la diva del cine mexicano en sus últimos momentos de vida

El cine de la Época de Oro está de luto. La actriz Elsa Aguirre, considerada una de las divas más bellas e icónicas de la pantalla grande mexicana, murió a los 95 años de edad en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

La noticia se confirmó la madrugada de este miércoles 15 de julio a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organización que lamentó su partida en un comunicado oficial. Aunque en sus últimas apariciones públicas llamó la atención por usar un tanque de oxígeno, lo que disparó rumores sobre su salud, la verdad detrás de su historial médico es más compleja de lo que se especuló en redes sociales.

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¿De qué murió Elsa Aguirre?

Hasta el momento, ni la familia de la actriz ni la Asociación Nacional de Intérpretes han revelado públicamente la causa exacta de muerte de Elsa Aguirre. La organización que agrupa a los actores mexicanos se limitó a confirmar el deceso y a destacar la trayectoria de la histrionisa, a quien describió como una figura fundamental del séptimo arte nacional:

“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande” Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Andi.

La actriz, de nombre completo Elsa Irma Aguirre Juárez, había mantenido un perfil bajo en los últimos años, alejada casi por completo de los medios de comunicación y los eventos públicos.

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¿Por qué Elsa Aguirre usaba tanque de oxígeno?

Uno de los rumores que más circuló sobre la salud de Elsa Aguirre fue que padecía fibrosis pulmonar, versión que la propia actriz desmintió en vida. De acuerdo con la información disponible, el uso del tanque de oxígeno que se le vio portar en sus últimas apariciones respondía en realidad al deterioro natural propio de su edad y no a esta enfermedad específica.

De hecho, en septiembre de 2025, la propia Elsa Aguirre habló con TVNotas para aclarar el estado real de su salud y frenar la ola de especulaciones. En esa entrevista fue clara y optimista:

“Me encuentro bien. No me canso de dar gracias a Dios por cada momento del día. Me cuido más que nunca”, Elsa Aguirre

Esa fue una de sus últimas apariciones públicas relevantes, luego de que el gobierno de Morelos le rindiera un homenaje por sus 80 años de carrera en el Teatro Ocampo de Cuernavaca.

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¿Qué enfermedades tuvo Elsa Aguirre a lo largo de su vida?

El historial de salud de la primera actriz abarca varias décadas y distintos padecimientos, algunos de ellos poco conocidos por el público:

Fiebre de Malta (1944-1945). Antes de convertirse en una estrella de cine, Elsa Aguirre enfrentó una fuerte infección bacteriana conocida como brucelosis. El cuadro fue tan grave que le provocó fiebres intensas y la pérdida temporal del cabello. Se recuperó por completo justo antes de ganar el certamen de belleza de CLASA Films, el trampolín que la llevó a debutar en la película El sexo fuerte (1946).

Problemas en la matriz (mediados de los años 60). Durante una gira de trabajo por Europa, la actriz sufrió un padecimiento uterino que le provocó fuertes hemorragias. Aunque la situación ameritaba una cirugía inmediata, ella prefirió regresar a México para ser atendida por médicos de su confianza y estar cerca de su familia.

Bronconeumonía aguda (marzo de 2023). Ya a los 92 años, Elsa Aguirre enfrentó una infección respiratoria severa que comprometió sus pulmones y la llevó a terapia intensiva. Un dato curioso y doloroso, es que su crisis de salud coincidió con la muerte de su amigo y colega Ignacio López Tarso, por lo que decidió guardar silencio mediático total para no opacar el luto que vivía la industria en ese momento.

Debilidad pulmonar (2025-2026). Como secuela de la bronconeumonía y por el propio desgaste de la edad, la actriz comenzó a requerir apoyo respiratorio intermitente. Ella misma insistió en que no se trataba de fibrosis pulmonar, sino de un cansancio pulmonar natural, y aseguró que se mantenía lúcida y activa, realizando ejercicios de respiración como parte de sus cuidados.

Hasta el momento, la causa de muerte de Elsa Aguirre no ha sido revelada oficialmente por sus familiares ni por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).