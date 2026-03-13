Esposa de Rafa González, vocalista de ‘Los Recoditos’, admite tener un trastorno mental tras polémica

Rafa González, vocalista de ‘Los Recoditos’, ha estado en polémica después de que su todavía esposa, Fernanda Arredondo, lanzara graves acusaciones en su contra. La mujer no solo sostiene que el cantante la habría maltratado de forma física y psicológica, sino que también presuntamente le fue infiel con la periodista Celeste Soto.

Los señalamientos de la mujer han sido puestos en tela de juicio después de que salieron a la luz unos videos en los que, aparentemente, muestra intención de autolesionarse. En medio de toda esta controversia, la pareja de Rafa González reconoce padecer un trastorno mental. ¿Se retracta de sus acusaciones?

Rafa González / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Rafa González, vocalista de ‘Los recoditos’, y su esposa, Fernanda Arredondo?

Todo comenzó a mediados de febrero. En aquel entonces, Fernanda Arredondo compartió un video en el que mostró los presuntos golpes que recibió por parte de Rafa González. En el material, asegura que ha aguantado violencia e infidelidades a lo largo de los 12 años que lleva casada con él.

También acusó a ‘Los Recoditos’ de usar “influencias” para que supuestamente no lo pudiera denunciar legalmente. Esto provocó que la agrupación suspendiera a Rafa temporalmente. En un comunicado, se señaló que están a favor de las mujeres y están en espera de que el caso se solucione para tomar una decisión definitiva.

González negó todos los señalamientos en su contra y advirtió que tomará acciones legales contra Fernanda. A la par de esto, la influencer ‘Chamonic3’ filtró videos en los que se ve a Fernanda en una aparente crisis, golpeando cosas y amenazando con autolesionarse.

La creadora de contenido también reportó que, presuntamente, Rafa y Fernanda se separaron hace algún tiempo. También indicó que, supuestamente, la mujer estaba haciendo estas acusaciones al saber que el cantante no tenía intención de darle pensión por la hija que tiene de una relación anterior.

“Me comentan que ella hizo esto porque él ya terminó su relación definitivamente, lo cual ella no acepta, pues ya no recibiría los 20 mil pesos mensuales que le daba. No tendría por qué recibirlos, ya que no tienen hijos en común. La hija más pequeña de ella no es de él; según explican, Rafa la conoció cuando Fernanda ya tenía hijos y estaba embarazada de la niña, y aun así se hizo cargo de ella, aunque la menor no tiene el apellido de Rafa” Chamonic3

Asimismo, resaltó que no hubo infidelidad de por medio. Según explicó, Rafa y Celeste tuvieron un romance durante el lapso en el que él y Fernanda estuvieron separados: “Celeste, ex de Rafa, anduvo con él cuando él y Fernanda se separaron por un buen tiempo. Él tuvo una relación seria y sin esconderse con Celeste; incluso me dicen que la señora Fernanda la amenazaba e insultaba, y que hay pruebas de ello”, indicó.

Fernanda Arredondo / Redes sociales

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¿Fernanda Arredondo se retracta de las acusaciones contra Rafa González?

En un video reciente para redes sociales, Fernanda Arredondo admitió tener un trastorno de ira y acusó a Rafa González de haberlo empeorado en los últimos años. Reiteró que los videos en los que se le ve “fuera de control” están “sacados de contexto”.

Aseguró que el cantante siempre intentó “volverla loca” y hasta la llegó a “anexar en contra de su voluntad”. Señaló que, presuntamente, la “encerró” en un lugar donde recibió malos tratos.

“Y me dijo: ‘Te voy a anexar, te voy a anexar y vas a estar seis meses anexada’. Ahí fue cuando yo entré en shock. Obviamente, pues parte de mi trastorno es la ira, o sea, de decir: ‘¿Cómo voy a estar anexada? O sea, 6 meses si no consumo dro…, si no soy ninguna persona adicta’” Fernanda Arredondo

Y añadió: “Me llevan al centro de rehabilitación. Este, obviamente, cabe mencionar que me trataron de lo peor, o sea, de lo peor, de lo peor es lo peor. No me dejaron bañarme en tres días, no me dejaban, no me daban agua”

Dijo seguir afectada por todas las presuntas cosas que le habría hecho Rafa, reiterando las acusaciones de maltrato e infidelidad.

¿Fernanda Arredondo procederá legalmente contra Rafa González?

Hasta el momento, Fernanda Arredondo no ha mencionado si ya ha procedido legalmente en contra de Rada González. Si bien en su momento dijo que presuntamente ‘Los Recoditos’ impedían que su denuncia procediera, ya suspendieron a Rafa y se solidarizaron de cierta forma con ella, por lo que se cree que la mujer sí iniciará una denuncia.

Se sabe de forma oficial que González sí iniciará una denuncia contra Fernanda por la presunta difamación. A través de redes sociales, dijo que luchará para “limpiar su nombre”.

“Estoy convencido de que toda la falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento. “Por lo pronto, y por asesoría de mis abogados, no puedo dar más detalles al respecto. Pero lo que sí les puedo decir es que no les voy a fallar”, indicó.

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