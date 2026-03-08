Esposa de Rafa González pelea con supuesta amante del cantante: “Le deseó la muerte a nuestra hija”: VIDEO

La polémica entre Rafa González, vocalista de Los Recoditos, y su esposa, Fernanda Arredondo, da un nuevo giro. Tras acusar al cantante de ser violento y manipulador, ella exhibe la pelea que tuvo con la presunta amante de él, quien ha sido identificada como ‘Celeste’.

Rafa González / Redes sociales

¿Por qué la esposa de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, lo acusa de violencia?

Hace algunos días, Fernanda Arredondo compartió un video mostrando las lesiones que, según ella, Rafa González le causó. Mencionó que había soportado más de 10 años de maltrato tanto físico como psicológico.

Posteriormente también diría que quisieron “comprar su silencio” con 20 mil pesos y que la agrupación estaba apoyando a González para que ella no pudiera tomar acciones legales. A raíz de esto, la banda tomó la decisión de suspenderlo temporalmente. Rafa no se quedó callado y también lanzó una grabación defendiéndose. Afirmó que las acusaciones eran falsas y ya se estaba asesorando legalmente para poder “limpiar su nombre”.

En medio de todo esto, salieron a la luz unos videos en los que ella, en una aparente crisis, golpea cosas, avienta objetos y amenaza con autolastimarse. La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ informó que, presuntamente, esta no era la primera vez que Arredondo se comportaba “de forma agresiva”.

También reportó que, aparentemente, ella estaba haciendo estas acusaciones debido a que él decidió terminar el romance y se negaba a darle algún tipo de manutención. De acuerdo con la creadora de contenido, la pareja ya llevaba tiempo separada y él conoció a una nueva persona en ese lapso.

Ante esto, Fernanda explicó que los videos estaban sacados de contexto y que se comportó así tras enterarse de que Rafa la quería “encerrar” en un anexo para poder “quedarse con su amante”, afirmando que esta no era la primera vez que él, supuestamente, le era infiel.

Pese a que la influencer afirma que no tienen hijos en común, algunos medios afirman que sí tienen una hija juntos. Se reportó que Fernanda tiene otros dos hijos de una relación anterior.

Esposa de Rafa González / Redes sociales

¿Quién es la supuesta amante de Rafa González, vocalista de Los Recoditos?

A través de TikTok, Fernanda Arredondo compartió una pelea que tuvo con la supuesta amante de Rafa González. De acuerdo con lo difundido, la supuesta tercera en discordia se llamaría Celeste y sería de Pachuca. También se dice que fue su exnovia.

Arredondo mostró los mensajes que, presuntamente, Celeste le mandó en su momento para jactarse de la relación extramarital que tendría con Rafa. En dicha conversación, la presunta amante insulta a Fernanda, quien le dice que no le interesa discutir con ella.

Aunque no mostró toda la interacción, en la descripción de su post señaló que, supuestamente, Celeste le deseó el mal a su hija. También sostuvo que la mujer en cuestión, aparentemente, “se vende” por dinero.

“Aquí están las pruebas donde la #celeste soto siempre fue su amante y ella sabía de mí y si la dejo fue porque le deseo la muerte a nuestra hija pero ella se muestra en redes como una santa pero en realidad es una agresora hasta dice que se mete con empresarios para que le den feria” Esposa de Rafa González

Por si esto fuera poco, también exhibió que, presuntamente, esta mujer se involucró en su momento con el vocalista de Pequeños Musical, quien es un hombre casado. Hasta el momento, ni Rafa ni Celeste han confirmado o negado esto.

Supuesta amante de Rafa González / Redes sociales

¿Fernanda Arredondo amenazó a la supuesta amante de Rafa González?

Según información de ‘Chamonic3’, Fernanda Arredondo empezó a acosar a Celeste después de que se enteró de la supuesta relación que tuvo con Rafa González. La influencer reiteró que el cantante y Arredondo ya llevan tiempo separados.

“Según esta familia, Rafa nunca engañó a esta mujer con la conductora que ella menciona en algunos de sus videos, como se ha estado insinuando. Celeste, ex de Rafa, anduvo con él cuando él y ella se dejaron por un buen tiempo”, resaltó.

Y agregó: “Él tuvo una relación seria sin esconderse con Celeste. Incluso me dicen que la señora Fernanda amenazaba e insultaba a Celeste y hay pruebas”.

