Actor de Pasión de gavilanes sufre triste pérdida, muere su pequeño de 14 años: “Te fuiste entre mis brazos”

Un famoso actor, recordado por su papel protagónico en la famosa telenovela Pasión de gavilanes, anunció la muerte de su “pequeño” de 14 años, mediante una publicación emotiva que terminó conmoviendo a las redes sociales. Te damos los detalles.

Actor de Pasión de gavilanes anuncia triste muerte / Redes sociales

¿Quién es el actor de Pasión de gavilanes que anunció una muerte?

El actor Mario Cimarro, protagonista en Pasión de gavilanes, conmovió a sus millones de seguidores al compartir una de las noticias más dolorosas de su vida personal: la muerte de su gato “Caramelo”, quien lo acompañó durante 14 años.

A través de sus redes sociales, el intérprete cubano publicó un sentido mensaje de despedida en el que reveló que su inseparable compañero falleció mientras permanecía entre sus brazos:

Nos has dado 14 largos años de alegrías, risas y travesuras. Te fuiste en mis brazos, mi abrazo te sostuvo y te sostuvo y no te quería soltar. Mario Cimarro

La publicación rápidamente generó una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes inundaron los comentarios con mensajes de apoyo por la pérdida de una mascota que, para muchos, representa un integrante más de la familia.

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Muere ser querido del actor Mario Cimarro / Redes sociales

¿De qué murió el “pequeño” de Mario Cimarro?

La publicación hecha por Mario Cimarro solo corresponde a una despedida y agradecimiento a “Caramelo”, por lo que el actor no ahondó en las causas de su fallecimiento.

Cimarro acompañó la publicación con más fotografías de momentos y experiencias vividas con “Caramelo”, asegurando que está en el cielo para encontrarse con su otro mascota fallecida.

Algunos de los famosos que acompañaron al actor en comentarios, fueron Natasha Klaus y Kristina Lilley, quienes compartieron emojis de corazón dedicados a “Caramelo” y al actor.

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¿Cuál es la trayectoria en telenovelas de Mario Cimarro?

Mario Cimarro es un actor, modelo y cantante cubano que se ha convertido en un rostro familiar, gracias a su participación en exitosas telenovelas producidas en América Latina y Estados Unidos.

Su primera oportunidad importante llegó en la década de 1990 con producciones de Televisa, entre ellas Gente bien, La usurpadora y Mujeres engañadas.

Su fama internacional llegó en 2003 al interpretar a Juan Reyes en Pasión de gavilanes, telenovela que se convirtió en un fenómeno en numerosos países y que marcó un antes y un después en su carrera.

A lo largo de su trayectoria también ha protagonizado producciones como:



Gata salvaje,

El cuerpo del deseo,

Mar de amor,

La traición y

y Los herederos del Monte.

Mario Cimarro ha sido señalado por excompañeros como una persona difícil a la hora de compartir grabación, por lo que ha estado envuelto en algunas polémicas.

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