Actriz de telenovelas teme dejar huérfano a su hijo tras contagiarse múltiples veces de delicada enfermedad

Hablamos en exclusiva con Danna García, nos reveló los duros detalles de la enfermedad que la ha aquejado y abrió su corazón para contarnos el grande miedo que tiene debido a sus problemas de salud: dejar huérfano a su hijo: “Preparé mi testamento porque pensé que me iba”. ¿Qué es lo que le ha pasado?

El año pasado compartió esta foto. Se sintió mal y fue a dar al hospital. / Francisco Mancera e IG @DANNAGARCIAO

¿Qué enfermedad ha padecido Danna García?

Danna García se ha contagiado siete veces de Covid-19. Al respecto nos dijo:

“Cuando rodabas algo y alguien se enfermaba, te aíslaban y se paraba toda la producción, pero en la telenovela Pasión de gavilanes ni siquiera me quisieron decir para que yo siguiera trabajando”

En 2020, cuando la pandemia de Covid-19 azotó al mundo, una de las primeras figuras del medio artístico en contraer el virus fue la colombiana Danna García. La gravedad de su situación la obligó a ser trasladada de emergencia al hospital y permaneció un mes separada de su familia.

No fue la única vez que enfrentó el virus:"La primera vez me contagié en España, después ocurrió seguido estando en México. También me enfermé cuando grababa Pasión de gavilanes (2022). Generalmente, cuando rodabas algo y alguien se enfermaba, te aislaban y paraban la producción, pero a mí ni siquiera me quisieron decir para que yo siguiera trabajando. Ya van como 7 u 8 veces que me contagio de Covid”

Las primeras ocasiones fueron las más difíciles: “Lo viví con mucha tristeza, porque mucha gente que quiero ya no está a raíz de eso. Me afecta mucho el dolor ajeno. Ver a las personas intubadas era muy triste. Ahí me cayó el veinte de la magnitud, porque no solo era yo, éramos muchos y muy cercanos. Me sensibilizó”

Llegó a pensar que se iba: “Traté de arreglar todo. Soy una mujer súper ordenada y dejé preparado mi testamento. Siempre actúo y no me dejo tanto hundir. Por eso hice de todo para dejar todo listo”

Aasí la vimos en Pasión de gavilanes, proyecto que, asegura, no detuvieron pese a los contagios / Francisco Mancera e IG @DANNAGARCIAO

¿Por qué Danna García teme dejar huérfano a su hijo tras contagiarse de COVID-19?

Danna García tras recuperar su salud, luego del Covid, vive un miedo terrible:

“Es una gran incertidumbre. Ves que tu cuerpo no responde, pero las mujeres estamos hechas como un roble, porque tenemos que salir adelante por nuestros hijos. Además, te da la sensación de querer congelar el momento, para que no se te escapen esos recuerdos”

Su esposo se encargó de su hijo cada vez que ella se tenía que aislar para no contagiarlos: “Mi pequeño estaba contenido, afortunadamente. Llevo muchos años con Iván González. Él ha sido mi centro. Me decía: ‘Recuerda que aquí está tu casa. Te estamos esperando’”

Aunque ha tenido el apoyo de su pareja, conforme ha crecido su hijo, más la necesita a su lado: “Los primeros años estuve trabajando bastante y dejé mucho tiempo solo a mi niño, pero ya después empezó a sufrir más mi ausencia. Ya reclamaba a su mamá. No quería dormir solo. Entonces me cayó el veinte de que necesitaba más de mi presencia. La maternidad ha sido maravillosa, un reto grande, el sacrificio más hermoso que existe”

Danna enfrentó varias secuelas de la enfermedad como pérdida de memoria, caída de cabello y resequedad en la piel, pero por fortuna, dijo que ya han quedado atrás.

Su pareja, el escritor español Iván González, ha sido su gran apoyo en la salud y en la enfermedad / Francisco Mancera e IG @DANNAGARCIAO

¿Qué proyectos tiene en pie Danna García?

Este año protagonizará, al lado de Adriana Louvier, la telenovela Hermanas, un amor compartido. La semana pasada recién inició grabaciones: “Nunca nadie me ha visto en un personaje así, ni yo misma: Ruda. Es el opuesto al encasillamiento en el que creo que estaba.

Usualmente me ponen de buena. Eso también me pone nerviosa, porque es algo nuevo para mí. Además, tenía muchas ganas de regresar a México y no se daba”

Hace unos días inició las grabaciones de su nuevo proyecto junto con Adiana Louvier / Francisco Mancera e IG @DANNAGARCIAO

¿Quién es Danna García?

Debutó en 1987 en su natal Colombia

En 1997 fue contratada en México para ser la villana de Al norte del corazón. Dos años después estelarizó Háblame de amor.

Ha sido la protagonista de melodramas como Perro amor, Te voy a enseñar a querer, Bella calamidades, Un gancho al corazón, Qué bonito amor y Las amazonas, entre muchas otras, aunque sin duda la que le dio toda la proyección internacional fue Pasión de gavilanes en 2003, que tuvo una nueva versión en 2022.

