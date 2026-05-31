Ivonne Montero también habría sido violentada por Pascacio; revela por qué no lo denunció como Vanessa Bauche
Ivonne Montero reveló por qué no se unió a la denuncia que Vanessa Bauche interpuso contra su expareja, Pascacio, por violencia.
Pascacio ‘N’, quien recientemente obtuvo su sentencia por la denuncia que interpuso Vanessa Bauche, vuelve a dar de qué hablar. Y es que su expareja, Ivonne Montero, admitió que, presuntamente, él habría sido violento con ella. Sin embargo, decidió no denunciar, a pesar de que Bauche le pidió que la apoyara en su proceso legal. Estas fueron sus razones.
¿Cuál fue la sentencia de Pascacio ‘N’ por la denuncia que interpuso Vanessa Bauche?
En 2020, Vanessa Bauche inició un proceso legal contra Pascacio por presunto acoso y violencia laboral durante las grabaciones de ‘Guerra de vecinos’. La actriz Sarah Nichols también dijo haber sufrido algo similar en el rodaje de la serie.
El caso se vio retrasado por la pandemia de Covid-19. Fue hasta 2022 que Pascacio fue vinculado a proceso y detenido. Casi un año después fue puesto en libertad, pero el proceso aún continuaba. El actor siempre argumentó que era inocente.
En 2025, Vanessa declaró a TVNotas que su caso ya estaba prácticamente resuelto. Aseguró que el famoso solo buscaba “retrasar” las cosas: “Ya perdió todos los recursos para poder evadir la ley. Lo que ha hecho es ganar tiempo, básicamente”, indicó.
Hace unos días, se dio a conocer la resolución del caso. Si bien se llegó a pensar que el actor podría estar un tiempo en prisión, al final ya no fue así. Se impusieron realizar treinta horas de servicio social y pagar cerca de 8 mil pesos como reparación del daño.
“Pagar por concepto de reparación del daño en ejecución de sentencia por vía incidental, condenándose al sentenciado al pago de la cantidad de 7 mil 800 pesos, a favor de la víctima”, señalaría el documento oficial.
La razón por la que Ivonne Montero no quiso denunciar a Pascasio por presunta violencia
En una entrevista con la prensa, Ivonne Montero, quien recientemente se sinceró sobre la salud de su hija, habló sobre la sentencia de su exnovio, Pascacio. La actriz considera que el dictamen fue una “burla” y que probablemente Vanessa Bauche está muy molesta.
Sobre si sufrió violencia por parte del actor, la exparticipante confesó que “no había sido una violencia como tal”. Sin embargo, admitió haber visto muchos “focos rojos” en él y lo describe como una persona “agresiva”.
“Hubo focos rojos que primero se los hice ver. A la tercera, bye… Claro (es una persona violenta). Conmigo sí, (era con palabras), con las demás no lo sé”, dijo.
Mencionó que Vanessa la invitó a unirse al proceso legal que interpuso contra el histrión. No obstante, decidió declinar por dos fuertes motivos. El primero porque piensa que no había algo en concreto que pudieras denunciar y el segundo fue para no poner en peligro a su hija.
“¿A qué voy a hablar?, ¿a qué voy a denunciar? No sé los alcances de la persona. Si eso me va a traer, lejos de un beneficio, me va a perjudicar. Yo soy mamá, tengo a mi hija. Si hubiera sucedido algo de lo que yo pudiera poner una denuncia, tenlo por seguro que lo hubiera hecho en ese momento”.
¿Cómo fue la relación entre Ivonne Montero y Pascacio?
Pascacio e Ivonne Montero empezaron su noviazgo en 2016. Duraron unos meses y terminaron en 2017. No se supo exactamente el motivo. No obstante, Montero dijo en ese entonces que el actor era sumamente celoso.
El famoso siempre negó esto. En ese momento, incluso dijo que la extrañaba y le gustaría regresar con ella: “Sabes, mami, que te amo, que te extraño mucho, que te amo con todo mi corazón, que me pone triste que digas estas cosas que no son tal cual”, declaró.
