Conductor de ‘Al extremo’ ¡se separa! Rompe el silencio sobre rumores de tener una amante

Fernando Lozada, nombrado chico reality por tener el récord de haber participado en 13 hasta el momento, de los cuales ha ganado 3, es conductor del programa Al extremo, en su edición de fin de semana. Hace 4 meses, su pareja, la influencer y coach de salud Triana Lión, con quien llevaba 5 años de relación y con un hijo en común, dio a conocer por medio de un comunicado en sus redes sociales su separación. La noticia desató una gran cantidad de especulaciones, como que él le había sido infiel.

Fernando Lozada y Triana anunciaron su separación / IG: @trianalion / @fernandolozu

¿Por qué Fernando Lozada, conductor de Al Extremo, se separó de Triana Lión tras cinco años juntos?

Al día siguiente, Fernando Lozada publicó un video en el que comentó que decidieron tomar caminos distintos y que pedía respeto en esos momentos complicados. Después de este tiempo, Fernando ha ido asimilando la situación:

“Como todas las separaciones, no es algo fácil. Estamos trabajando desde el amor. No he hablado sobre ese tema porque no quiero dar explicaciones, honestamente. No tengo tiempo ni ganas. La gente se ha dedicado a juzgarme muchísimo sin saber realmente qué pasó, pero estamos bien ella y yo. Nos encontramos en buenos términos. Lo más importante es nuestro niño”, aseguró el exacashore.

¿Qué respondió el conductor de Al extremo Fernando Lozada sobre los rumores de infidelidad con Michelle Lando?

Fernando Lozado fue tajante y se defendió de los rumores: “No he hablado de nada y voy a seguir sin hacerlo, pero no hubo ninguna infidelidad ni de parte de ella ni de parte mía. Eso es más que suficiente”.

Sin embargo, entre las especulaciones ha surgido el nombre de la influencer Michelle Lando, con quien Fernando compartió pantalla en el reality de Telemundo Los 50. Al preguntarle sobre el tema respondió: "¿Quién es Michelle Lando?”, cuando es obvio que la conoce de ese programa.

¿Cómo vive Fernando Lozada su etapa como papá tras separarse de Triana Lión?

Actualmente, su hijo es su principal motivación. “Me fascina estar con él. Yo nací para ser papá”.

Su nueva faceta de conductor lo tiene muy emocionado: “Estoy muy feliz con Al extremo. Es algo que me permite también estar en mi casa con mi hijo, disfrutarlo más que cuando estoy en los realities”.

Por el momento prefiere disfrutar la paternidad: “No estoy cerrado a ningún otro proyecto, pero ahorita estoy al 100% como papá. Me ha gustado este cambio. Es un sueño hecho realidad para mí poder trabajar ciertos días de la semana y no estar encerrado durante meses. Ha sido un cambio muy lindo. La experiencia ha estado padrisima. Aprender conducción es otro nivel. Algo muy diferente. También me gustaría actuar. Sería interesante”, concluyó.

¿Quién es Fernando Lozada y en qué realities de televisión ha participado?

Participó desde la primera hasta la sexta temporadas de Acapulco shore, de 2014 a 2019.

En 2020 estuvo en Exatlón EU y ganó Exatlón. Torneo de temporadas.

En 2022 obtuvo el triunfo del reality de MTV Resistiré. Al año siguiente, quedó en segundo lugar de Los 50, de Telemundo.

En 2024 fue participante de La casa de los famosos de Telemundo. Después se convirtió en ganador de La isla, desafío Grecia y Turquía.

Fernando Lozada / Instagram: @fernandolozu / X

¿Quién es Michelle Lando la supuesta amante de Fernando Lozada?