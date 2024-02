LCDLF4: Fernando Lozada considera que “no lo conocieron bien” por culpa de Thalí García

El pasado 12 de febrero, Fernando Lozada se convirtió en el tercer expulsado de la nueva temporada de La casa de los famosos Telemundo y perdió la oportunidad de ganar los ansiados 200 mil dólares.

Tras su eliminación, el influencer se sinceró con Jimena Gállego, conductora del programa, y mencionó que no esperaba salir tan pronto del reality. Sin embargo, admitió que sus compañeros hicieron una “buena jugada” para sacarlo.

Asimismo, mencionó que, al menos, salió “a manos” de grandes figuras del espectáculo como Thalí García, Maripily Rivera y Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, ‘la Divaza’, quienes también estaban nominados junto a él.

El atleta también reconoció que “no supo jugar”, pues le comieron las “ansias” de estar lejos de su esposa e hijos: “A mí me comió mucho la ansiedad de no estar con mi familia y extrañar mucho a mi chaparro. No me quería ir. Me derrotaron”, expresó.

Fernando Lozada fue el tercer eliminado de La casa de los famosos / Telemundo

Fernando Lozada asegura que no lo conocieron bien por Thalí García

Durante su estancia en el concurso, Fernando tuvo algunos encontronazos con Thalí García. Si bien se disculpó poco antes de su eliminación, el exparticipante de Acapulco Shore considera que la actriz no permitió que el resto de los habitantes lo conocieran bien.

“Ella me aventó así, a los lobos. No me conocieron. Me conocieron a través de Thalí y Thalí habló cosas que ¿qué te puedo decir?” Fernando Lozada

En su momento, García aseguró que Lozada le ofreció un trato para que se dividieran el premio, así como lo habría hecho con Ana Parra, ganadora de Los 50, durante su participación en dicho reality.

Si bien admitió que sí hubo un trato de por medio con Parra, Fernando negó que quisiera aliarse con Thalí, pues consideraba que ella no podría llegar a la gran final debido a su mala actitud y los problemas que ha tenido con otros integrantes.

Este conflicto afectó seriamente su popularidad y los internautas “conspiraron” para eliminarlo, en cuanto saliera nominado. Aunque poco después le ofreció una disculpa, los usuarios de redes sociales no quedaron satisfechos y aseguraron que solo pedía perdón para “quedar bien”.

Primeras palabras de Fernando después de su eliminación#LCDLF4 pic.twitter.com/0L59e5aTIB — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 13, 2024

Fernando Lozada habla de su experiencia en LCDLF

Para finalizar, Fernando Lozada explicó que, pese a su corto tiempo en el show, pudo hacer grandes amigos, por lo que no se arrepiente de haber entrado.

“Me llevo grandes amigos. En los realities siempre conoces a gente increíble. (Aprendí que se debe) vivir el momento”, indicó.

Las declaraciones de Lozada generaron diversas reacciones en redes sociales. Si bien algunos internautas le aplaudieron su “valentía” al reconocer su derrota, otros lo criticaron por “culpar” a Thalí por su relación con otros integrantes.

Fernando Lozada reconoció que lo derrotaron / Instagram: @fernandolozu / X