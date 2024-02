Justin Bieber sí fue invitado al medio tiempo del Super Bowl ¡pero lo rechazó! Te decimos la razón

En días previos del gran espectáculo del Super Bowl fuertes rumores crecían en Internet. Todo indicaba que, con la participación de Usher en el medio tiempo, Justin Bieber podría subir al escenario para cantar juntos una nueva versión de Somedody to love. Este rumor tenía a las y los beliebers del mundo a la espectativa y quedaron insatisfechos luego de que no esto no sucediera.

la población toda emocionada de que justin bieber saldría con usher en el medio tiempo

mientras tanto este conchesumare: pic.twitter.com/oZ4l6y1Hn9 — (@benobiebs) February 12, 2024

Mira: Jonathan Islas a quien Fabiola Campomanes acusó de violencia física y psicológica ¡ahora canta en el Metro!

Usher fue clave para la carrera de Justin Bieber

Recordemos que Usher fue quien impulsó a Justin Bieber en el inicio de su carrera, debido a que después de que lo descubriera Scooter Braun, el cantante y el productor hicieron el sello discográfico RBMG para ficharlo y lanzar temas como One time, One less lonely girl y Baby. Por lo tanto, la especulación sobre su presencia en el espectáculo incrementó mientras se acercaba el partido.

Luego de la terrible desilusión que muchos se llevaron, ahora sale a la luz que Bieber pudo haber cumplido el sueño de muchos, pero prefirió rechazarlo.

Lee: Nicki Nicole termina romance con Peso Pluma por infidelidad y la captan con otro hombre

¿Por qué Justin no cantó con Usher?

Según Page Six, la razón detrás de la ausencia de Justin Bieber en el escenario con Usher fue su falta de preparación y no una mala relación, como muchos medios insinuaban.

“No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía”, dijo una fuente cercana al artista para el medio.

A pesar de los intentos del cantante por persuadir a Bieber, queriendo rendir homenaje a su historia conjunta, parece que no fue suficiente.

imagínense a justin bieber y usher bailando esta coreo en pleno 2024, imagínense porque no va a pasar no nos quiere tanto pic.twitter.com/QwFlaFjhPY — ,, (@biebsversion) February 10, 2024

En redes lo perdonan

Recordemos que Bieber, tras diagnosticarle el síndrome de Ramsay Hunt en junio de 2022, redujo apariciones en el escenario. Este trastorno neurológico afecta los nervios del oído y puede causar parálisis facial. La cancelación de su Justice World Tour en marzo de 2023 fue una consecuencia directa del diagnóstico. Recientemente, después de casi dos años, se presentó en un club de Toronto.

En redes, aceptaron las circunstancias que llevaron a que el cantante no se presentara. Además, sus fans aseguraron que Justin merece ser estelar en un futuro medio tiempo.

Ve: Shakira estaría estrenando romance con exestrella de la NFL