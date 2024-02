Super Bowl LVIII: Así celebraron Taylor Swift y Travis Kelce el campeonato de Kansas City ¡Hubo de todo!

Grandes emociones se vivieron el pasado fin de semana en el Super Bowl LVIII 2024, donde Kansas City y los San Francisco 49ers se enfrentaron para obtener el campeonato de este magno evento.

¡Luego de mucha tensión, Kansas City se llevó la victoria! En tiempo extra, el mariscal Patrick Mahomes, quarterback de Kansas, logró vencer a la defensiva de los 49ers con un touchdown. El marcador terminó con muy pocos puntos de diferencia 25 -22.

X

Te puede interesar: Justin Bieber sí fue invitado al medio tiempo del Super Bowl ¡pero lo rechazó! Te decimos la razón

Taylor Swift y Travis Kelce festejan en grande el triunfo de Kansas City en el Super Bowl 2024

Pese a que Travis Kelce, ala cerrada de Kansas, dio mucho de qué hablar por su pésima reacción con su head coach, Andy Reid, a quien gritó y empujó por no estar de acuerdo con las jugadas para poder estar arriba en el marcador, sí festejó el triunfo en grande con su actual novia, Taylor Swift.

Si bien, Kelce ha acaparado reflectores en el mundo del espectáculo por su relación con una de las cantantes más populares del momento, Taylor Swift. Desde que iniciaron su relación, los famosos han estado en boca de todos, incluso la intérprete de Shake it off no se ha perdido ni un solo juego de la NFL de su novio.

X

No te pierdas: Super Bowl LVIII: La violenta reacción de Travis Kelce, novio de Taylor Swift, a su entrenador, Andy Reid

Cabe recordar que la artista viajó 20 horas de Japón para poder llegar a Las Vegas, Nevada y poder ser parte del triunfo de su pareja.

Por esta razón, el after party del equipo de Kansas City fue todo un éxito, ya que Taylor fue la invitada estrella de la fiesta, dado que se le vio gozando, bailando y bebiendo junto a su amado.

al final es simplemente una chica ™️ más y canta las canciones de taylor swift como nosotras en las fiestas haciendo la mímica pic.twitter.com/ioZ78Em0Kj — lucila (@thisisluutrying) February 13, 2024

Mira: Super Bowl 2024: Usher sorprende con magnifico show de medio tiempo

La reunión se llevó a cabo en el XS Nightclub, donde asistieron estrellas, empresarios y la sorpresa fue el DJ Marshmello.

Como era natural, en redes sociales ya circulan diversos videos de Taylor y Kelce disfrutando de todo el evento. ¡Todos quisieran una amiga como la cantante!

Taylor la pasó tan bien junto a su amado que publicó diversos momentos de la fiesta en sus redes sociales, incluso ¡presumió a sus papás!