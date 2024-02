Super Bowl 2024: Usher sorprende con magnifico show de medio tiempo ¿Justin Bieber cantó?

Este domingo 11 de febrero en el magno evento de futbol americano, el Super Bowl LVIII (2024), se enfrentan los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, uno de los acontecimientos que el público estuvo esperando es el gran show del medio tiempo. Recordemos que Usher fue el artista elegido para amenizar a todos los fanáticos del Super Bowl 2024.

El half time ha generado gran espectativa, ya que se habló mucho de que Justin Bieber sería parte de las sorpresas de este espectáculo.

De acuerdo con información del sitio TMZ, Usher tuvo acercamiento directo con Bieber para discutir la posibilidad de que puedan compartir escenario en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Según la fuente, durante la plática no hubo intermediarios. No obstante, hasta que se llevó a cabo el show de medio tiempo se desconocía si Justin había dicho “sí” a la propuesta.

Usher cautiva con su show de medio tiempo

¡El momento llegó! Finalmente, Usher subió a la tarima de este magno evento y sorprendió al público con una esplendida banda a su alrededor.

Al inicio, el famoso salió vestido completamente de blanco con brillos y un guante blanco que recordó al ‘rey del pop’, Michael Jackson, quien hizo el primer show de medio tiempo que hizo historia. Usher interpretó Caught up entre luces, fuegos artificiales y bailarines quienes dejaron todo en la pista con sus sorprendentes trajes de ángel con plumas de color azul, en alusión a los shows de Las Vegas, al igual que referencias a los bailarines y acróbatas del Cirque du Soleil que se ha establecido en esa ciudad con varios espectáculos.

En solitario, el cantante encendió al público con Superstar y Love in this club.

¡Alicia Keys se unió al show del medio tiempo con Usher!

¡Una de las sorpresas! Alicia Keys se hizo presente en el escenario con un gran conjunto rojo con lentejuelas rojas y un elegante y estilizado piano rojo. Ambos dejaron atónitos a la audiencia con su tema If I ain’t got You y My boo junto a Usher.

Por su aparición en el #AppleMusicHalftime con Usher. pic.twitter.com/g5skI28r4F — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 12, 2024

Usher prendió y cautivo a todo el público con su interpretación U Got It Bad. ¡Se quitó la playera!

Will.i.am,Ludacris y Lil Jon llegaron al escenario del Super Bowl 2024

Así como sucedió en el año 2011 Usher y Will.i.am se unieron en el escenario para cantar OMG. Eso no es todo, Ludacris y Lil Jon también fueron parte del show.

Usher termina su show de medio tiempo ¿Justin Bieber cantó?

Finalmente, Usher cerró su espectáculo con su famoso team Yeah. Sin embargo, el gran ausente fue Justin Bieber, quien presuntamente se uniría para intérpretar Somebody to love junto al famoso, pero no apareció. ¿Habrá quejas en redes?