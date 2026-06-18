Integrante de famoso reality muere de forma repentina durante las grabaciones del show: “Irreparable pérdida”

Otra muerte vuelve a conmocionar el mundo del espectáculo. En medio del luto por la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, se da a conocer el deceso del colaborador de un famoso reality. Se trata de James Barker, productor de ‘Love Island USA’. Esto es lo que se sabe.

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Muere James Barker, productor de Lover Island USA / Redes sociales

¿Cómo murió James Barker, productor de ‘Love Island USA’?

De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, James Barker murió el 12 de junio, durante las grabaciones de la octava temporada de ‘Love Island USA’. Al parecer, el productor había sufrido una “emergencia médica inesperada” días antes.

Tras confirmarse el deceso, el equipo del programa le hizo un homenaje durante una de las transmisiones. Se mostró un video con varios momentos icónicos de Barker junto a una emotiva reflexión.

“Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. Para algunos, ese tiempo puede ser demasiado corto, así que por favor, valoren cada momento”. Conductora de Love Island

Posteriormente, se lanzó un comunicado de despedida en el que lo describen como una persona “maravillosa” y se solidarizan con la familia.

“La irreparable pérdida de James se ha sentido profundamente no solo en toda la producción de Love Island USA, sino en ITV y Peacock. Era un miembro muy querido y valioso de nuestra gran familia, cuya amabilidad, talento y dedicación dejaron una huella imborrable en todos nosotros y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de James”, se lee.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su deceso. Tampoco se sabe cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

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¿Cómo murió James Barker? / Redes sociales

¿Quién era James Barker, productor de ‘Love Island USA’?

James Barker era un productor de televisión de 40 años. Su nombre ganó notoriedad en 2020, cuando se sumó al equipo de ‘Love Island USA’. Al principio entró como productor de guión, poco después fue nombrado productor ejecutivo.

Su carrera comenzó en 2011. Ha trabajado en otros proyectos como:

Counting Cars

Forged in Fire

Pawn Stars

Queer Eye

Su último post en redes sociales data de principios de junio. En dicha publicación, promocionaba la última temporada de ‘Love Island USA’.

“Nuestros isleños se sienten como la mejor parte de nosotros, y las historias se sienten perfectas y poderosas... Porque aquí... lo son. Espero que todos estéis disfrutando de la nueva temporada que os trae un gran equipo de gente brillante”, se lee.

¿Quién es James Barker? / Redes sociales

¿Qué es ‘Love Island USA’?

‘Love Island USA’ es un reality show de citas. Este programa reúne a un montón de desconocidos en una isla privada. Cada participante deberá hacer equipo con otro para sobrevivir y así ganar el premio de 100 mil dólares.

A lo largo de las semanas, los concursantes se verán obligados a reelegir otra pareja. También tiene la opción de mantener la misma. Cualquiera que se mantenga soltero, queda eliminado. El público tiene la opción de votar por su pareja favorita. Se estrenó en 2019 y se han hecho ocho temporadas.

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