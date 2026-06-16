‘Hoy’ de luto: Anuncian muerte durante transmisión EN VIVO; así fue como lo despidieron: “Descansa en paz”

El mundo del entretenimiento sigue de luto por la muerte de Oliver Tree y Gapsi. Las celebridades perdieron la vida en un accidente aéreo ocurrido el pasado 14 de junio. Ellos no fueron las únicas víctimas de este trágico hecho.

De acuerdo con información oficial, hubo un total de seis víctimas. Entre ellas, estuvo Lucas Vignale, un productor argentino. Justo en la emisión más reciente del programa ‘Hoy’, hablaron de él y revelaron cómo fue que lo despidieron. Te contamos los detalles.

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Programa HOY habla sobre la muerte de Lucas Vignale / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que mató a Oliver Tree, Gapsi y Lucas Vignale?

Durante la mañana del 14 de junio, se reportó que dos helicópteros chocaron en el aire en Río de Janeiro, Brasil. Una de las aeronaves cayó en un estacionamiento privado, dañando edificios y coches cercanos. El otro se desplomó a 100 metros del impacto.

Las víctimas pudieron ser identificadas gracias a las investigaciones pertinentes. Y es que las autoridades mencionaron que los cuerpos mostraban quemaduras que hacían imposibles reconocerlas de manera tradicional. Ellos fueron los que perdieron la vida:

Oliver Tree: Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral hace poco por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’.

Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral hace poco por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’. Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’ : Youtuber e influencer argentino.

: Youtuber e influencer argentino. ﻿﻿ Lucas Vignale : Productor y cineasta argentino.

: Productor y cineasta argentino. ﻿﻿ Lucas Brito Chaves : Ciudadano brasileño.

: Ciudadano brasileño. ﻿﻿ Alexandre Souza : Piloto de una de las aeronaves.

: Piloto de una de las aeronaves. ﻿﻿Charles Marsillac: Piloto del segundo helicóptero.

Las indagaciones todavía continúan para esclarecer el motivo del accidente. En tanto que los internautas ya han hecho sus teorías sobre lo que realmente pudo haber pasado. La más sonada es que el hecho fue “planeado”.

Y es que, según fans, Oliver Tree habría recibido amenazas tras dejar de trabajar con la disquera ‘Atlantic Records’. Si bien no hay evidencia de que esto hubiera pasado, se sabe que el cantante había renunciado por “diversos desacuerdos”.

También se ha planteado que su exnovia, Melanie Martínez, orquestó todo como parte de un ritual para tener éxito en su nuevo álbum. No obstante, esto ha sido descartado por la mayoría al leer el mensaje que la artista compartió a modo de despedida.

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Accidente que mató a Lucas Vignale / Redes sociales

Así fue como los conductores de ‘Hoy’ despidieron a Lucas Vignale

Durante la sección ‘La nota que anota’, los conductores de ‘Hoy’ hablaron sobre la muerte de Lucas Vignale. Lamentaron lo ocurrido y recordaron que el productor había trabajado en su momento con J Balvin, quien estuvo presente en la apertura del Mundial 2026 en México.

Mencionaron que el reggaetonero aprovechó sus redes sociales para pronunciarse. A través de Instagram, subió una foto junto a Vignale con la leyenda: “Descansa en paz, Lucas”.

“J Balvin externó sus condolencias por la muerte de su productor Lucas Vignale, quien falleció en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde también perdieron la vida Oliver Tree y otras personas”, reportaron.

Por otra parte, ‘el Capi’ Albores señaló que el accidente habría ocurrido por un “error humano”, descartando así la teoría que apunta a que la causa fue una falla mecánica.

“Platiqué con varios pilotos de helicópteros en México y me dicen algo muy interesante. Ellos suponen que fue un error humano. No hay una falla mecánica, las condiciones meteorológicas eran extraordinarias. Los dos pilotos con mucha experiencia. Hay un dato muy relevante; el helicóptero donde vienen los cuatro pasajeros y el piloto sale de un lugar no controlado, que no había torre de control. El otro sí despega de una torre de control. Seguramente al otro no se le avisó”. ‘El Capi’ Albores

¿Quién era Lucas Vignale, otra víctima del choque de helicópteros en Brasil?

Lucas A. Vignale fue un productor y director argentino.

Tenía 28 años al momento del accidente.

Colaboró con artistas como J Balvin, Nicki Nicole y Bizarrap.

En 2023, Vignale firmó con Underwonder Content, una empresa de producción de contenido.

En 2024, ganó un reconocimiento por codirigir el cortometraje ‘La pasión’

Hace algunos meses, lanzó la película ‘El tren fluvial’.

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