Novia de Oliver Tree se despide del cantante con estremecedor mensaje en redes: “No funcionan en esta vida”

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del creador de contenido argentino Gaspi continúa generando conmoción. A días del trágico accidente aéreo, la novia del cantante estadounidense se despide con estremecedor mensaje.

Oliver Tree y Gaspi mueren trágicamente / IG

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió el cantante Oliver Tree junto a otras celebridades?

Todo ocurrió el 14 de junio, cuando se registró la colisión de dos helicópteros en una zona urbana de Río de Janeiro, Brasil, en uno de ellos viajaba el cantante Oliver Tree (presuntamente secuestrado). El accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas.

Debido al estado en que quedaron los cuerpos, la identificación de las víctimas se realizó principalmente a partir de las bitácoras de vuelo de ambas aeronaves.

La lista de fallecidos incluye a:



Oliver Tree: cantante con varios éxitos musicales, también conocido por su cercanía con Aarón Mercury.

Gaspi: creador de contenido e influencer argentino.

Lucas Vignale: productor y cineasta de Argentina.

Lucas Brito Chaves: productor brasileño.

Alexandre Souza y Charles Marsillac: pilotos de ambas aeronaves.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro. Sin embargo, los primeros reportes apuntan a la posibilidad de un error humano.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, uno de los helicópteros habría despegado desde una zona privada, mientras que el otro se encontraba bajo control de una torre aérea. Esta diferencia en la comunicación con el tráfico aéreo podría haber influido en que ambas aeronaves no detectaran su proximidad.

Este suceso ha dado pie al nacimiento de varias teorías, muchas hablan de la posibilidad de que todo fue planeado, mientras que otras a un problema de salud de alguno de los pilotos. Lo cierto es que todo solo son teorías y especulaciones .

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Así murieron Oliver Tree y Gaspi en accidente aéreo / IG

¿Cómo se despidió Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree, del querido cantante?

En medio del dolor por la inesperada pérdida, Fiona Chernavskaya, novia del fallecido cantante, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Oliver Tree.

La fotógrafa, quien mantuvo una relación cercana con el artista durante años, compartió un mensaje que conmovió a las redes sociales:

La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a los demás, nunca serán olvidadas ni reemplazadas. Siempre me dirías cuando discutíamos, si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima. Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree

En su publicación mostró los momentos que vivieron juntos alrededor del mundo y destacó la profunda conexión que los unía. Según relató, la pareja tuvo la oportunidad de recorrer decenas de países y conocer los siete continentes.

La publicación generó miles de reacciones de apoyo y comentarios de fans que seguían la relación de ambos, uno de ellos, el DJ Steve Aoki, quien acompañó el post con corazones rotos.

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¿Cuáles son las canciones de Oliver Tree más conocidas?

Oliver Tree fue un artista multifacético que se desempeñó como cantante, compositor, productor musical y creador de contenido. Antes de consolidarse bajo el nombre de Oliver Tree, inició su carrera artística utilizando el seudónimo “Tree”.

Su música se caracterizó por mezclar géneros como el pop alternativo, el rock, el hip hop y la electrónica, además de una imagen llamativa marcada por su distintivo corte de cabello.

Durante su carrera tuvo importantes canciones como:



Life goes on,

Miss you,

Alien boy,

Hurt,

Jerk,

Cash machine, entre otros.

Aarón Mercury mostró recientemente la última conversación que tuvo con Oliver Tree, previo a la tragedia aérea.

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