Carla Estrada rompe el silencio sobre el supuesto hijo de Adela Noriega: ¿ya saben dónde está la actriz?

Tras una supuesta reaparición de Adela Noriega en la Ciudad de México, su distanciamiento del mundo del espectáculo volvió a dar mucho de qué hablar después de varios años, incluso por los rumores sobre un supuesto hijo.

Ante ello, la productora Carla Estrada rompió el silencio y declaró cuál es su postura y lo que sabe al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

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Adela Noriega / Redes sociales

¿Qué dijo Carla Estrada sobre el supuesto hijo de Adela Noriega?

Durante una entrevista con Shanik Berman el 13 de julio, Carla Estrada platicó sobre anécdotas a lo largo de su trayectoria profesional como productora de telenovelas.

Cuando hablaban sobre la producción de ‘María Isabel’, se mencionó que Adela Noriega fue parte del elenco, y la periodista le preguntó acerca del rumor sobre el hijo que tuvo la actriz con un expresidente.

Sin embargo, Carla Estrada negó esta versión, revelando que Adela no tuvo ningún hijo y nunca se casó.

“No, que yo sepa no. Digo, no me consta, pero no, ella no tiene ningún hijo.” Carla Estrada

Declaró que ella solamente conoció a un novio de Adela Noriega durante todo el tiempo que convivió con ella.

“Nunca se casó, fíjate. Le conocí a un novio cuando era chavita, en ‘Quinceañera’, a Miguel Alemán chico.” Carla Estrada

Respecto al niño que siempre acompañaba a Adela Noriega, la productora dijo que era su hermano.

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¿De dónde surgió el rumor del supuesto hijo de Adela Noriega?

El origen de la relación de Adela Noriega con el expresidente fue en los años 90, después de que la actriz se conviertiera en una de las actrices más populares del espectáculo mexicano.

El rumor se alimentó con la versión de que ambos incluso habían tenido un hijo. Sin embargo, fue la misma actriz quien durante una entrevista con Cristina Saralegui desmintió el rumor y descartó cualquier tipo de vínculo con el político; y la reciente declaración de Carla Estrada lo refuerza.

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Adela Noriega / Redes sociales

¿Quién es Carla Estrada y qué relación tiene con Adela Noriega?

Carla Estrada es una de las productoras de telenovelas más populares en América Latina. En México, ha estado detrás de producciones exitosas como ‘Quinceañera’ (1987), ‘María Isabel’ (1997), ‘El privilegio de amar’ (1998), ‘Amor Real’ (2003), ‘Sortilegio’ (2009); entre muchas otras.

La productora mantuvo una relación cercana con Adela Noriega, pues fue protagonista en varias de sus telenovelas. Carla Estrada ha revelado que fue una relación amistosa, más allá de lo profesional y que se mantuvo en contacto con ella hasta hace unos años.

Recientemente, la actriz Katie Barbieri reveló que Adela Noriega padecía un problema de salud durante la grabación de ‘El privilegio de amar’.

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