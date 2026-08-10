Familia de Perez Hilton actualiza su estado de salud; será sometido a cirugía: “Está grave”

El pasado 5 de agosto, Perez Hilton preocupó a todos sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia en Miami.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido al bloguero y, sobre todo, cómo evolucionaba su estado de salud.

Días después del incidente, su familia decidió actualizar la información sobre su estado y reveló nuevos detalles sobre su condición. ¿Cómo se encuentra actualmente Perez Hilton? Te contamos lo que se sabe.

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Perez Hilton / Redes sociales

¿Qué le pasó a Perez Hilton y por qué fue hospitalizado?

La noche del 4 de agosto, Perez Hilton inició una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok; sin embargo, el contenido rápidamente llamó la atención debido al comportamiento inusual que mostró el influencer.

Muchos de sus seguidores se mostraron confundidos y preocupados por lo que estaban viendo, pues Perez Hilton presentaba un comportamiento errático y lesiones que, de acuerdo con los reportes, él mismo se habría provocado durante la transmisión.

La situación se prolongó durante casi media hora, mientras la sección de comentarios se llenaba de mensajes de preocupación y confusión por lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la transmisión se interrumpió de manera repentina luego de que TikTok identificara que el contenido infringía sus normas.

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Perez Hilton / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Perez Hilton? Esto dijo su familia

A través de un comunicado familiar publicado en el sitio web del influencer, sus seres queridos reiteraron que Perez Hilton permanece hospitalizado en Miami bajo la Ley Baker, una medida que permite la retención temporal de una persona para realizar una evaluación de su estado de salud mental.

Asimismo, señalaron que su estado de salud es “grave pero estable”. El influencer sufrió una importante pérdida de sangre y las lesiones que presenta requieren una cirugía, aunque hasta el momento no se ha revelado cuándo será realizada.

El comunicado también señala que Perez Hilton enfrentará un largo proceso de tratamiento y recuperación, por lo que su familia pidió respeto y privacidad durante esta etapa que atraviesan tanto el bloguero como sus seres queridos.

“El estado de Pérez sigue siendo grave pero estable. Sufrió una hemorragia importante y lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días. Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo. (...) Mientras nuestra familia sigue centrada en el tratamiento y la recuperación de Pérez, también necesitamos espacio y privacidad para atender a todos los afectados por esta situación.” Familia de Perez Hilton

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Comunicado familiar sobre Perez Hilton / Captura de pantalla

¿Quién es Perez Hilton y cuál es su trayectoria?

Perez Hilton es un reconocido bloguero y personalidad de internet estadounidense, quien alcanzó gran popularidad por su sitio web de espectáculos, donde durante años se ha dedicado a hablar sobre la vida de celebridades, compartir rumores y revelar detalles de la farándula.

Con el paso del tiempo, también ha logrado mantenerse vigente a través de redes sociales y distintas plataformas digitales, convirtiéndose en una de las figuras más conocidas del mundo del entretenimiento en internet.

Se espera que en los próximos días se de una nueva actualización sobre la evolución y recuperación de Perez Hilton.

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