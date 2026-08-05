Perez Hilton es hospitalizado de emergencia tras alarmante transmisión EN VIVO; seguidores alertaron a la policía

El polémico bloguero de entretenimiento Perez Hilton fue hospitalizado de emergencia en Miami, Florida, luego de que sus seguidores reportaran a las autoridades un episodio alarmante que el propio creador de contenido transmitió en vivo a través de TikTok.

La transmisión ocurrió la noche del martes 4 de agosto y, de acuerdo con lo confirmado por la revista Variety, generó tal preocupación entre quienes lo seguían en ese momento que decenas de personas optaron por llamar directamente a la policía del condado de Miami-Dade.

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¿Qué pasó en el live de Perez Hilton que alarmó a sus seguidores?

Durante la transmisión, los usuarios que seguían a Perez Hilton en TikTok notaron que su comportamiento resultaba distinto al habitual. El bloguero mostraba una actitud errática y lesiones en su cuerpo lo que llamó la atención de quienes estaban conectados en ese momento.

Ante la preocupación generada, cientos de comentarios comenzaron a inundar el live, mientras varios espectadores intentaban confirmar entre ellos si estaban presenciando lo mismo. La incertidumbre se mantuvo por casi media hora antes de que la transmisión se cortara de manera abrupta.

TikTok suspendió la cuenta del creador de contenido poco después, una vez que la plataforma tuvo conocimiento del material que se estaba transmitiendo en vivo. Desde entonces, el perfil no ha vuelto a estar disponible para el público.

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¿Por qué intervino la policía de Miami-Dade en el caso de Perez Hilton?

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibió múltiples llamadas de ciudadanos alertando sobre la transmisión, lo que llevó a que se enviaran elementos policiales al domicilio de Mario Armando Lavandeira, nombre real de Perez Hilton, según un comunicado citado por Variety.

Al llegar, los oficiales confirmaron que el bloguero se encontraba solo en su casa. Fue en ese momento cuando se decidió trasladarlo a un hospital local para que recibiera la atención médica correspondiente.

Sobre el protocolo seguido, la corporación policial explicó en un comunicado enviado a distintos medios estadounidenses: “En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”

La misma Oficina del Sheriff añadió que especialistas en salud mental ya están en contacto con la familia de Perez Hilton para brindarles acompañamiento, aunque evitó revelar más datos sobre su identidad o su estado de salud actual.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre el estado de salud de Perez Hilton?

Hasta el momento, ni Perez Hilton ni su equipo cercano han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud tras el incidente, por lo que la información disponible proviene únicamente del reporte policial y de lo confirmado por Variety.

Se espera que, en los próximos días, el bloguero o alguien de su entorno ofrezca más detalles sobre lo sucedido, especialmente ante la ola de mensajes de apoyo que sus seguidores han dejado en sus otras redes sociales.

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¿Quién es Perez Hilton?

Perez Hilton se convirtió en una figura mediática desde la década de los 2000 gracias a su blog de chismes sin filtro sobre celebridades de Hollywood. Sin el respaldo de un medio tradicional, es reconocido como uno de los pioneros del periodismo de entretenimiento en Internet.

Con el paso de los años, el propio Lavandeira reconoció que su estilo directo también le generó el rechazo de varias celebridades, a quienes en ocasiones exponía sin su consentimiento. En 2020 publicó el libro de memorias “Demasiada información: una vida en el escándalo”, donde admitió la necesidad de cambiar su manera de referirse a las figuras públicas.

Actualmente, Perez Hilton es padre de tres hijos a través de gestación subrogada y mantiene una comunidad de más de 619 mil seguidores en Instagram, plataforma donde hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido durante la transmisión en TikTok.