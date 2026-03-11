Líder de El precio de la historia exige a su hijo devolver donaciones tras accidente ¿mintió para ganar dinero?

El mundo de los reality shows volvió a encenderse luego de que Rick Harrison, estrella del programa El precio de la historia, reaccionara a la campaña de donaciones que inició su hijo Corey Harrison tras sufrir un grave accidente en México.

La polémica surgió cuando Corey abrió una página en GoFundMe para pedir ayuda económica con el argumento de que necesitaba pagar sus gastos médicos después del fuerte percance que sufrió mientras se encontraba en Tulum. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando su propio padre salió a declarar que él ya había cubierto las facturas hospitalarias.

Mira: Luto en medio televisivo, emblemático programa pierde a uno de sus protagonistas

¿Por qué Rick Harrison pide devolver las donaciones que Corey recibió tras su accidente?

De acuerdo con el portal TMZ, Rick Harrison confirmó que la familia resolverá el tema en privado, aunque dejó clara su postura respecto al dinero que Corey Harrison, recibió de sus seguidores.

El protagonista de El precio de la historia declaró: “Corey y yo resolveremos esto hablando entre nosotros y no con los medios”.

Aun así, el empresario también expresó su agradecimiento a las personas que se preocuparon por la salud de su hijo. Según explicó, lo más importante ahora es la recuperación de Corey y evitar que el tema se convierta en un espectáculo mediático.

“Agradecemos el apoyo y la preocupación de todos, pero creemos que lo mejor para todos es concentrarnos en la recuperación de Corey en este momento” Rick Harrison

Rick Harrison El precio de la historia.

No obstante, el punto más polémico llegó cuando el patriarca reveló que él ya había cubierto las facturas médicas antes de que se creara la campaña de donaciones. Según su versión, Corey no necesitaba ese dinero para pagar el hospital.

Por esa razón, Rick considera que lo correcto sería regresar el dinero a quienes lo donaron. Incluso afirmó: “pagué todas las facturas médicas (...) estaría bien que devolviera el dinero, pero no hay un plan de pago establecido”.

Mira: Famosa cantante estuvo a punto de ser encarcelada en Tulum por esta polémica razón: VIDEO

¿Qué le pasó a Corey Harrison y por qué terminó hospitalizado en México?

El incidente que detonó la polémica ocurrió en febrero de 2026, cuando Corey Harrison se encontraba en México pocos días antes de la boda de su padre. Mientras estaba en Tulum, el empresario sufrió un accidente que le provocó lesiones graves. De acuerdo con los reportes médicos, el integrante de El precio de la historia terminó con 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y una hemorragia interna.

La situación fue tan delicada que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en Playa del Carmen, donde comenzó su tratamiento. Sin embargo, con el paso de los días la cuenta médica empezó a crecer rápidamente. Después de 14 días hospitalizado, Corey decidió solicitar su alta voluntaria debido al costo del tratamiento.

Durante varios días permaneció recuperándose en su casa de Tulum, pero los dolores volvieron y su estado empeoró. Por esa razón fue trasladado nuevamente a un hospital, esta vez en Mérida, donde los médicos tuvieron que realizarle tres cirugías adicionales. El largo proceso médico y la gravedad de sus lesiones fueron las razones que Corey dio para pedir apoyo económico en Internet.

¿Cuánto dinero ha reunido Corey Harrison en su campaña de GoFundMe?

La campaña de donaciones fue publicada en la plataforma GoFundMe con el objetivo de cubrir gastos médicos, tratamientos y pagos atrasados. En la descripción de la colecta se explicó que Corey Harrison de El precio de la historia había usado todos sus recursos para continuar con su recuperación.

El texto de la campaña señala: “Corey vació toda su cuenta bancaria para cubrir lo que pudo. Sus amigos, incluyéndome a mí, agotamos las tarjetas de crédito solo para continuar con su tratamiento. Estar en televisión no viene con una red de seguridad incorporada para emergencias como esta; las crisis médicas no se preocupan por el estatus de celebridad”.

Según la misma publicación, Corey incluso habría tenido problemas para pagar la renta debido a los gastos médicos. También se aseguró que, después de cubrir varios tratamientos, el empresario solo contaba con alrededor de 400 dólares en su cuenta bancaria, lo que lo llevó a pedir apoyo a sus seguidores.

Hasta el momento, la campaña ha reunido más de 13 mil 500 dólares, es decir, aproximadamente 238 mil pesos mexicanos.