Rick Harrison ¡destrozado! a un año de la muerte de su hijo Adam revela: “No hay día en que no piense en él”

Rick Harrison, el icónico empresario y estrella del programa “El precio de la historia” de History Channel, abrió su corazón al hablar sobre uno de los momentos más devastadores de su vida: la muerte de su hijo Adam Harrison. El joven estrella murió el 19 de enero de 2024, a los 39 años, debido a una sobredosis.

En una reciente entrevista con In depth with Graham Bensinger, el comerciante compartió detalles desgarradores sobre la batalla de su hijo contra las adicciones y cómo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo salvarlo de un trágico desenlace.

¿Cómo murió Adam Harrison, el hijo de Rick Harrison?

En enero de 2024, Adam Harrison falleció a causa de una sobredosis de fentanilo. Durante la conversación, Rick Harrison recordó cómo su hijo comenzó a luchar contra las drogas desde los 20 años, una batalla que lo llevó a múltiples intentos de rehabilitación sin éxito.

“A los 20 años tenía problemas con las drogas. Lo metí en rehabilitación muchas veces y cada vez que le iba bien, volvía a caer. Se puso muy mal, y al parecer no era heroína, terminó consiguiendo un poco de fentanilo, eso fue lo que lo mató", expresó con evidente dolor.

El empresario confesó que, en un intento desesperado por salvar a Adam, lo dejó en la cárcel durante dos meses con la esperanza de que se desintoxicara. Sin embargo, esta medida no logró cambiar el rumbo de su hijo.

“Pensé que, si lo dejábamos en la cárcel durante meses, podría limpiarse, pero en cuanto salió, volvió a consumir” Rick Harrison

¿Cómo enfrenta Rick Harrison el duelo por su hijo Adam?

A más de un año de la pérdida, Rick Harrison continúa procesando el dolor. En la entrevista, admitió que la tragedia lo ha llevado a cuestionarse constantemente si pudo haber hecho algo más para evitar la muerte de Adam. “La cosa es que, cuando pierdes a un hijo, lo dudas todo. Es como: '¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho aquello?’. Y es como si te diera vueltas en la cabeza constantemente. No hay un solo día en que no piense en él”, declaró con la voz entrecortada.

A pesar del dolor, el famoso prestamista ha encontrado consuelo en sus otros hijos, Corey y Jake, así como en sus cuatro nietos. “Tienes que apreciar lo que tienes, porque no siempre lo vas a tener. Paso todo el tiempo que puedo con mis hijos. Hablo con todos por teléfono casi a diario. Amo a mis hijos, amo a mis nietos”, reflexionó.

¿Rick Harrison se ha vuelto a enamorar tras la tragedia?

A pesar del golpe emocional, Rick Harrison ha encontrado una nueva oportunidad para el amor. Recientemente, el empresario se comprometió con su novia Angie Polushkin, de 29 años. La propuesta se llevó a cabo en un entorno romántico en una bodega de Casablanca, en Valparaíso, Chile, donde Harrison se arrodilló para pedirle matrimonio.

Este será el quinto matrimonio del dueño de Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas, quien no ha dejado que la tristeza defina su vida. Aunque el dolor por la pérdida de Adam lo acompaña a diario, Rick ha decidido seguir adelante con la esperanza de crear nuevos recuerdos junto a sus seres queridos.

¿Quién fue Adam Harrison?

Adam Harrison, uno de los tres hijos del protagonista de ‘El precio de la historia’, optó por mantenerse alejado de las cámaras, por lo que no se le vio en ningún episodio del programa.

Fue fruto de la relación entre Rick y su primera esposa, Kim, al igual que su hermano, Corey.

‘El precio de la historia’ se convirtió en un fenómeno mundial desde su lanzamiento en 2009. El programa sigue la vida diaria de la tienda Gold & Silver Pawn Shop, donde los clientes negocian la venta o el empeño de productos, algunos con un valor histórico o sentimental significativo.