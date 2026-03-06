Famoso de El precio de la historia pide ayuda económica tras sufrir aparatoso accidente en la playa

El mundo de los realities de historia y antigüedades vuelve a sacudirse. Corey Harrison, conocido por millones como Big Hoss en el programa El precio de la historia, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras sufrir un grave accidente de motocicleta en Tulum, Quintana Roo.

Lo que debía ser una escapada en uno de los destinos turísticos más famosos de México terminó en una pesadilla médica que incluyó hospitalización, cirugías y una larga recuperación física. Pero el golpe no solo ha sido en su salud. Según el propio Corey Harrison, el accidente también ha dejado una crisis económica inesperada, al punto de asegurar que está al borde de la bancarrota.

¿Qué le pasó a Corey Harrison en Tulum?

El accidente ocurrió en enero pasado en Tulum, cuando Corey Harrison de El precio de la historia perdió el control de su motocicleta y sufrió un impacto de gran magnitud.

El resultado fue devastador. Los médicos diagnosticaron 11 costillas fracturadas, una fuerte conmoción cerebral y varias lesiones faciales, un cuadro que obligó a su traslado inmediato a una clínica privada para atender la emergencia.

Las complicaciones no tardaron en aparecer. Debido a la gravedad de las heridas, el conductor de El Precio de la historia tuvo que ser trasladado a Mérida, Yucatán, donde recibió atención médica especializada.

En ese momento, el panorama no era alentador. Corey permaneció dos semanas hospitalizado, mientras los médicos evaluaban la evolución de sus lesiones y realizaban intervenciones para estabilizarlo.

¿Por qué Corey Harrison abandonó el hospital? La polémica decisión tras su accidente en Tulum

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Corey Harrison de El precio de la historia tomó una decisión arriesgada: abandonar el hospital antes de lo previsto.

De acuerdo con reportes, el motivo principal fue el creciente costo de la atención médica, que comenzaba a dispararse con cada día de hospitalización. Ante esta situación, el empresario decidió solicitar alta voluntaria para continuar su recuperación en su casa en Tulum. Sin embargo, el plan no salió como esperaba.

Una vez en su domicilio, los dolores se volvieron mucho más intensos, obligándolo a recibir atención médica a domicilio. Incluso, con suero intravenoso y morfina, los especialistas no lograban controlar completamente el dolor.

La situación dejó claro que las secuelas del accidente eran más graves de lo que parecía inicialmente, prolongando su proceso de recuperación.

¿Corey Harrison del Precio de la historia está en bancarrota? Esto dijo sobre las facturas médicas tras su accidente

Corey Harrison de El precio de la historia sorprendió a sus seguidores al revelar que el accidente que sufrió en Tulum no solo lo dejó con graves lesiones, sino también con una crisis económica inesperada. A pesar de su fama y del éxito de la tienda de antigüedades de su familia en Las Vegas, el conductor confesó que las facturas médicas prácticamente vaciaron sus ahorros. “Gasté casi todo mi dinero en facturas médicas”, declaró a TMZ, lo que lo llevó a pedir apoyo económico a través de sus redes sociales, gesto que generó sorpresa entre los fans.

La situación también tuvo un fuerte impacto emocional dentro de la familia Harrison. Corey no pudo asistir a la reciente boda de su padre, Rick Harrison, debido a su hospitalización, por lo que recurrió a un mensaje público para disculparse: “Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda”.

Este episodio se suma a un contexto familiar especialmente doloroso tras la muerte de Adam Harrison en enero de 2024, quien falleció a los 39 años por sobredosis. Por ahora, Corey continúa centrado en su recuperación física, mientras sus seguidores permanecen atentos al difícil capítulo que atraviesa el popular integrante del programa.