Rafael Inclán afirma no tener dinero para retirarse, pero Leticia Perdigón dice: “No chille, tiene exclusividad”

Rafael Inclán ha declarado que no podría retirarse, pues no tiene el capital para hacerlo, ya que nunca ha sido ahorrativo. Al respecto, Leticia Perdigón comenta: “Que no chille, tiene su exclusividad, siempre trabaja”.

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Rafael Inclán ha dicho que no puede retirarse por falta de dinero / Mezcalent y Archivo TVNotas

La verdadera razón por la que Rafael Inclán no puede retirarse, según su amiga, Leticia Perdigón

“Lo que pasa es que su vicio fueron las mujeres y pues cada quien... Entonces, que cuide su lana y ya no la tire, mejor se la guarde. Siempre ha sido muy generoso y lo quiero mucho, lo amo con toda mi alma, pero que no diga eso, porque no es cierto, no lo creo. Hay altas y bajas, uno tiene sus deudas y dice: ‘Ya viene esto’, pero lo normal”, dijo Leticia Perdigón.

Tras lo dicho por Inclán, ‘Pocholo’ le ofreció su casa antes de que pensara en irse a vivir a La Casa del Actor. Esto no le gustó a Rafael, y se armó una gran polémica. Leticia coincide: “‘Pocholo’, yo creo que está inventando. Creo que es choro. Hay publicidades muy malas y feas, que no se valen”.

“Rafa tuvo razón (de enojarse con ‘Pocholo’), pues si está en la obra Perfume de Gardenia, ¿tú crees que no le pagan un muy buen billete como para lo que quiera? Aparte ha de haber como 20 mujeres que se lo llevan a su casa a vivir con ellas”. Leticia Perdigón

Aunque asegura que ella también estaría dispuesta a ofrecerle asilo a su amigo: “Mi casa es su casa, pero no me lo llevo, como ‘Pocholo’, porque no tenga. Él tiene su depa. Que ya se quede solito como yo y le va a ir muy bien, he sido muy administrada”.

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Pocholo le ofreció su casa a Rafael Inclán / Mezcalent y Archivo TVNotas

¿Leticia Perdigón ha pensado en retirarse de la pantalla?

Hay un punto en el que sí coincide con Rafael: “Yo tampoco pienso en el retiro, hasta que Dios quiera. Espero estar bien de mis facultades mentales, de mi oído, de mis manos, para seguir trabajando, mantener la vida ocupada, sentirme útil, y porque sabes que existes. No sé si llegue como Sara García (que murió a los 85 años), yo estoy en los 70”.

Leticia no para de trabajar: “Siempre ando tocando la puerta para que me den chamba. Yo les hablo (a los productores) y pregunto: ‘Oye, ¿qué tienes? Estoy desocupada. Llámame’. Hay un dicho que dice: ‘Santo que no es visto, no es adorado’. Piensan que ya te retiraste, que ya te cansaste, que ya estás vieja, que no caminas, pero no, hay que buscarle”.

A pesar de su extensa trayectoria, revela: “Yo hago castings, en algunos me quedo, en otros no. Es la modernidad, hablar con un teléfono. Es horrible, pero sí lo hago, porque hay que adecuarse. Me da flojera hablar conmigo, está gacho, pero hay que hacerlo”.

Por otra parte, nos confesó que lleva alrededor de 18 años sin pareja: “Qué estorbo. Te quita el tiempo. Yo soy libre, puedo ir a cenar con quien quiera. La libertad no tiene precio. Yo ya me besé, me abracé, me quisieron, bailé, todo. No sé si más adelante, pero ahorita no”.

Finalmente, también nos dijo que se niega a hacerse cirugías estéticas: “No me pongo bótox, solo me lavo la carita con agua y jabón. No me gustaría no reconocerme en el espejo. Además, son rasgos de la edad”

Leticia Perdigón no ha pensado en retirarse de la pantalla / Mezcalent y Archivo TVNotas

¿Quién es la actriz Leticia Perdigón?

Comenzó su carrera en 1973, en la película Eva y Darío, al lado de Ana Luisa Peluffo (†) y Joaquín Cordero (†).

Ese mismo año trabajó en la telenovela Mi rival, y de ahí ha actuado en más de 40 melodramas, entre los que se encuentran: Balada por un amor, Nunca te olvidaré, Así son ellas, La fuerza del destino, Hasta el fin del mundo, Vencer el pasado y Papás por siempre.

En cine, fue parte de cintas muy emblemáticas, como Presagio, Bellas de noche (la primera película de ficheras que se hizo en México), Coronación, Lagunilla mi barrio y Anoche soñé contigo, entre otras.

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