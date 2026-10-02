Asesinan a cantante y hieren a su compañero en pleno concierto: ¡Así captaron huyendo al agresor! | VIDEO

A dos meses del ataque armado que sufrió el vocalista de Beto y sus canarios, Edilberto Portillo, un nuevo hecho de violencia sacuda a los fans de la música.

El mundo de la música vivió una tragedia la madrugada de este 2 de octubre, ya que se informó que un reconocido cantante fue asesinado mientras daba un show en plena fiesta. Reportes indican que su acompañante se encuentra herido de gravedad. ¿Qué más sabemos al momento?

Asesinaron a cantante en pleno concierto: ¿Quién era? / Canva

¿Qué cantante fue asesinado recientemente en pleno concierto?

La industria musical está de luto luego de que el cantante de cumbia, Andy Torres, fuera asesinado a balazos durante una presentación en Ate, Perú, durante la madrugada de este viernes 2 de octubre.

Según se menciona, el artista se encontraba ofreciendo un espectáculo ante decenas de personas cuando fue atacado por sujetos que, se presume, se encontraban entre el público.

El violento episodio supuestamente ocurrió aproximadamente una hora después de que comenzara el show, que estaba programado para extenderse durante dos horas. ¿Cómo fue el ataque?

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Aquí asesinaron a Andy Torres / Diario Correo

¿Cómo fue atacado el cantante, Andy Torres, en pleno concierto?

Reportes de medios locales como Diario Correo, informan que la presentación musical de Andy Torres transcurría con normalidad hasta que dos hombres presuntamente sacaron armas de fuego y dispararon directamente contra el intérprete.

El ataque no solo cobró la vida del cantante, sino que también dejó herido a su animador. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar cuál habría sido el móvil del crimen.

Cámaras de videovigilancia registraron a uno de los presuntos autores mientras escapaba por avenidas aledañas. Las imágenes serán analizadas por la Policía con el objetivo de obtener información que permita identificarlo y determinar la ruta que siguió después del ataque.

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¿Quién era Andy Torres, el cantante asesinado?

Tras el asesinato de Andy Torres, muchos comenzaron a preguntarse sobre su trayectoria y carrera en el mundo de la música, aunque poco se sabe de él.

Se sabe que el género que interpretaba era cumbia, que su nombre real era Cristian Anderson Torres Zamora y que apenas tenía 31 años de edad.

El animador herido es Édison Daniel Peceros, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, y tanto familiares como amigos están a la espera de mayor información sobre su estado de salud.

Otro hecho similar se dio hace más de un año, cuando el vocalista de los Conquistadores de la sierra, Julio Eusebio, fue asesinado en pleno concierto.

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