Maribel Guardia reacciona a la presunta infidelidad de Julián Figueroa a Imelda Tuñón, ¿lo confirmó?

Los recientes señalamientos en contra del fallecido Julián Figueroa y su coqueteo con otras mujeres mientras estaba con Imelda Tuñón, es una situación que ha causado polémica, sobre todo porque presuntamente Maribel Guardia estaba al tanto. ¿Qué dijo la costarricense?

¿Julián Figueroa acusado de coquetear con varias mujeres? / Redes sociales

¿Quién acusó a Julián Figueroa de coquetearle mientras estaba con Imelda Tuñón?

Mucho se ha comentado sobre la vida de Julián Figueroa, quien falleció en 2023. Entre los rumores que circularon tras su muerte, hubo quienes lo señalaron por presuntas infidelidades. Recientemente, la cantante Aranza reveló que el hijo de Maribel Guardia presuntamente intentó acercarse a ella de manera romántica después de que coincidieran en un escenario.

Aunque admitió que la actitud de Julián llegó a inquietarla, aseguró que rechazó cualquier insinuación de forma contundente, no solo porque en ese momento mantenía una relación sentimental, sino también por el respeto y cariño que le tenía a su madre:

Sí me coqueteó mucho, me escribió un par de veces, pero yo en ese momento tenía pareja y tengo un enorme respeto por Maribel Guardia. Era un niño hermoso, guapísimo y encantador. Además, tenía una conversación exquisita que yo disfruté muchísimo. Sí me puso nerviosa. Aranza

Aunque Aranza nunca correspondió a los acercamientos de Julián, en el pasado surgieron versiones que apuntaban a una presunta infidelidad por parte del cantante hacia Imelda.

En 2022, TVNotas captó imágenes en las que el joven aparecía besando a otra mujer. Tras la polémica, se dijo que Imelda habría decidido darle una nueva oportunidad, pero bajo ciertas condiciones y con una advertencia clara sobre su relación.

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Aranza, artista que dijo haber sido coqueteada por Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el supuesto coqueteo de Julián Figueroa durante relación con Imelda Tuñón?

En un reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Aranza y el supuesto coqueteo de Julián Figueroa hacia ella, algo de lo que la actriz costarricense no estaba enterada, según su testimonio.

Por otra parte, Maribel aseguró que de haber sabido dicha información, no le hubiera permitido a Julián tal acción:

Aranza es una mujer preciosa, talentosísima. No le hubiera aguantado a Julián que el me contara una infidelidad, porque eso no se lo acepto ni a un hombre, ni a una mujer, sobre todo a una persona que tiene un compromiso. No lo solaparía para nada. Maribel Guardia

Aunque reporteros preguntaron sobre lo complicado del tema por la diferencia de edad que tenían Julián y Aranza, eso no fue algo que a la madre del fallecido cantante le preocupara.

Por último, señalaron que Imelda Tuñón afirmaba tener pruebas del presunto coqueteo y acercamiento de Julián con Aranza, a lo que solo contestó: “ Problema de ella, yo ya contesté ”.

Para cerrar, Maribel acepta que su hijo no era perfecto, como cualquier persona, pero que es un ángel que la cuida desde donde esté:

Para mí mi hijo, comprenderás que es mi ángel, era un muchacho con muchas cualidades y con muchos defectos como todas las personas. Pero Julián era un hombre muy noble y respetuoso. Maribel Guardia

Posteriormente, Guardia se retiró del lugar, agradeciendo la presencia de los medios y aclarando la polémica que la señalaba como presunta “alcahueta” de su hijo, algo que fue negado.

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¿Imelda Tuñón confirmó infidelidad de Julián Figueroa durante su relación?

Durante una conversación con medios de comunicación, Imelda Tuñón fue cuestionada sobre los comentarios que Aranza hizo respecto a Julián Figueroa. Lejos de mostrarse incómoda, respondió que estaba agradecida con la cantante por las palabras que le dedicó a él.

Además, Imelda aprovechó el momento para lanzar una crítica hacia Maribel Guardia, insinuando que ella habría influido en ciertas actitudes de Julián, a quien describió como una persona muy coqueta e incluso con comportamientos que calificó como agresivos.

De acuerdo con su versión, la actriz solía pedirle que tolerara algunas situaciones para evitar conflictos dentro de la familia:

Habría que ver por qué su mamá permitía tanto. Hay que darle un poquito de foco a eso. Qué chica tan linda (Aranza) que respeta a una mujer que tiene una pareja… Yo creí que estaba en una relación estable y Maribel siempre me decía que yo me aguantara todo lo que me dijera y todo lo que me hiciera Julián. Imelda Tuñón

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Maribel Guardia hubiera influido o coordinado las declaraciones de Aranza, la joven descartó esa versión de manera contundente.

Imelda Tuñón fue señalada hace unas horas por presuntamente presentarse “borracha” a una obra de teatro, algo que actores y audiencia no soportaron.

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