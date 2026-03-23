Maribel Guardia se hará tatuaje en honor a Julián Figueroa, su hijo ¿cómo será?: “Aquí en el pecho”

Maribel Guardia, en medio del conflicto con Imelda Tuñón, reveló recientemente detalles íntimos sobre su duelo tras la muerte de Julián Figueroa, su hijo. En una entrevista, la actriz anunció que honrará a su hijo con un tatuaje representativo, para así poder mantener vivo su recuerdo. ¿Cuál será?

Maribel Guardia habla del deceso de Julián Figueroa / IG: @julian_f.f / @maribelguardia

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están peleadas actualmente?

La controversia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Al inicio, ambas mantenían una relación cordial enfocada principalmente en el bienestar del hijo del cantante; sin embargo, con el paso del tiempo, ese vínculo se fue deteriorando.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel decidió emprender acciones legales contra Tuñón, argumentando que no se encontraba en condiciones óptimas para cuidar al menor. Entre las preocupaciones señaladas figuraban presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. No obstante, la actriz puntualizó que su objetivo no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre pudiera atender dicha situación.

Por su parte, Tuñón rechazó categóricamente estas acusaciones. Durante el proceso, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela, aunque semanas después volvió con su madre.

Más adelante, Imelda lanzó nuevas acusaciones de carácter personal y familiar, las cuales fueron negadas por los implicados. Entre ellas, señaló a José Manuel Figueroa por un presunto abuso hacia Julián Figueroa, lo que llevó al cantante a iniciar acciones legales en su contra.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Cómo será el tatuaje que Maribel Guardia se hará en honor a Julián Figueroa?

En entrevista con el programa Venga la alegría, retomada del medio Revista Q, Maribel Guardia compartió detalles de su duelo, sus creencias y la manera en que busca mantener vivo el recuerdo del cantante.

La también cantante reveló que desea hacerse un tatuaje en honor a su hijo fallecido. La artista explicó que busca replicar una marca especial que Julián tenía en la mano, la cual, según describió, tenía la forma de un espíritu santo o una paloma:

Mira, aquí tiene como un espíritu santo en la mano desde un golpe que se dio. Me lo quiero tatuar aquí en el pecho… Tiene como una paloma, parece un espíritu santo. Entonces me voy a tatuar yo el espíritu santo aquí en la mano. Maribel Guardia para Venga la alegría

La intención de la actriz es llevar ese símbolo en su propio cuerpo, como una forma de mantenerlo siempre cerca. Además, confesó que también contempla tatuarse el nombre de su hijo, aunque aún no ha definido todos los detalles.

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Julián Figueroa y Maribel Guardia / Redes sociales

¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

Las causas que llevaron a la muerte a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y pareja de Imelda Tuñón, siguen siendo un misterio para muchos. Si bien es sabido que el cantante tenía problemas con las adicciones, fuentes han asegurado que habrían encubierto algunos detalles.

Imelda Tuñón fue la primera en revelar algunos detalles sobre lo ocurrido con Julián, indicando que aunque se recomendó que el cantante permaneciera en rehabilitación, fue Marco Chacón quien no quiso dejarlo:

Posteriormente, se empezó a convulsionar y perdió un poco la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Tuvo un tema nervioso, y ni así lo quisieron internar en rehabilitación. Maribel dijo que no. Un día lo encontraron así (muerto). Si le quieren echar la culpa a alguien, ahí está Marco, que lo llevó a Torreón. ¿Cómo le pones un implante tan peligroso sin supervisión médica? Si lo traes puesto y consumes sustancias, ¡te mueres! Imelda Tuñón

Posteriormente, una fuente anónima contó a TVNotas a inicios de febrero de este 2026, que en efecto a Julián le colocaron un ‘pellet’ de Naltrexona, pero agregando más información: “Lo que es un hecho es que tanto ella como Maribel y Marco encubrieron las causas de la muerte de Julián . No dijeron que murió por una sobredosis. Es un hecho que lo llevaron a Torreón para que le implantaran el pellet de naltrexona , pero Ime tampoco ha dicho que ella contactó al doctor”, reveló la fuente.

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