¿Nuevo golpe a Imelda Tuñón? Maribel Guardia la demanda y pide indemnización por haberla mantenido, revelan

El escándalo entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue dando de qué hablar. Ahora se suman una nueva demanda de la actriz costarricense a su exnuera. Tras la polémica solicitud de manutención para su hijo, la situación dio un giro inesperado.

La actriz costarricense decidió demandar a su exnuera por indemnización, argumentando los años de gastos que asumió mientras mantenía a Imelda Tuñón, desde que llegó a vivir a su casa como esposa de Julián Figueroa.

Maribel Guardia habría filtrado a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cuál fue la cantidad que pidió Imelda Tuñón de manutención para su hijo?

Todo comenzó cuando Imelda Tuñón sorprendió al revelar públicamente que buscaba una manutención de 100 mil pesos mensuales para su hijo. Según ella, la cifra se justifica para que el menor pueda mantener el nivel de vida que tenía cuando vivía en casa de su abuela, Maribel Guardia.

“La idea es que mi hijo continúe con los mismos estudios, actividades y comodidades que tenía en casa de Maribel”, declaró Imelda durante transmisiones en vivo, donde también respondió a quienes la criticaban por no inscribir a su hijo en una escuela pública.

Maribel Guardia demandó a su exnuera Imelda Tuñón y exige una indemnización millonaria por los años que la mantuvo en su casa. / Archivo TVNotas

¿Qué dijeron los abogados de Maribel Guardia sobre la demanda a Imelda Tuñón por haberla mantenido?

En respuesta, Maribel Guardia tomó cartas en el asunto. Según los abogados de la actriz, ella proporcionó manutención a Imelda y a su hijo durante casi seis años, cubriendo todos los gastos: servicios, ropa, medicinas e incluso lujos como bolsos y perfumes. Ante la demanda de manutención, el equipo legal de Maribel presentó una contra demanda solicitando indemnización por todo el tiempo que Garza Tuñón residió bajo su techo.

“Que se le indemnice (a Maribel) es lo que pide por haberle dado manutención a Imelda desde que llegó cuando se casó, hasta que salió de su domicilio”, declaró uno de los abogados de Imelda Tuñón para el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte, Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda, comentó: “Se suponía que era un tema incondicional; ella en muchas ocasiones les pidió que volvieran a casa para brindarles un ambiente sano. Resulta aberrante que hoy demande. Esto denota una diferencia brutal entre declaraciones y acciones jurídicas”.

¿Cuánto deberá pagar Imelda Tuñón a Maribel Guardia por indemnización?

Hasta el momento, los abogados de Maribel Guardia están calculando la cifra exacta que Imelda tendría que pagar.

Aunque la periodista Érika González mencionó que podría rondar los 3 millones de pesos, los abogados confirmaron que la cantidad final sería incluso mayor, considerando todos los años de gastos asumidos.

