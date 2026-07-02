Ferka lanza mensaje sobre la muerte de la mamá de Jorge Losa, su ex; ¿habla de reconciliación? VIDEO

A más de una semana de que Jorge Losa despidió a su mamá con un emotivo mensaje tras una larga lucha contra el cáncer, Ferka, su expareja, se sinceró al respecto y reveló si estuvo a su lado durante el complicado momento. ¿Habló de una reconciliación?

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Ferka y Jorge Losa terminaron en 2025. / Mezcalent

¿Por qué terminaron Ferka y Jorge Losa?

Tras una segunda oportunidad, Ferka confirmó su ruptura con Jorge Losa en agosto de 2025, cuando aseguró estar agradecida de lo vivido con el exhabitante de La casa de los famosos México. En una entrevista con Gabo Cuevas expresó:

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido; eso es todo lo que puedo decir”. Ferka

Aunque la conductora de Venga la alegría se mantuvo reservada sobre los detalles, un mes después te dimos a conocer en TVNotas que Ferka se cansó de mantener a Jorge Losa, así lo reveló una fuente cercana a la presentadora.

“Jorge no ha encontrado trabajo estable, pero tampoco ve otras opciones. Se la pasa de aquí para allá y no hay claridad en lo que realmente quiere. Ella se cansó de mantenerlo”, cantó la fuente a finales de septiembre de 2025.

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Aseguran que Ferka se cansó de mantener a Jorge Losa. / Redes sociales

¿Cómo dio a conocer Jorge Losa la muerte de su mamá?

Después de su separación, se llegó a especular que Jorge Losa extrañaba a Ferka tras algunas declaraciones, pero nunca hubo una confirmación por parte del actor. En medio de los rumores, el exparticipante de Hoy soy el chef dio a conocer la muerte de su mamá.

“Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron, estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender”, expresó Jorge Losa junto a una serie de fotos junto a su mamá la mañana del 20 de junio.

Cabe señalar que meses atrás, el actor habló con TVNotas sobre la lucha contra el cáncer que enfrentaba su mamá. En noviembre de 2025, el intérprete compartió que el cáncer comenzó en la mama, pero terminó por extenderse en todo el cuerpo.

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Muere madre de Jorge Losa tras lucha contra enfermedad y la despide con desgarrador mensaje: “Muy doloroso” / IG: jorgelosaactor

¿Cuál fue la reacción de Ferka al enterarse de la muerte de la mamá de Jorge Losa?

Luego de que Jorge Losa reveló el destino de los restos de su mamá, Ferka apareció y fue cuestionada por la prensa sobre el tema. La exparticipante de La casa de los famosos México confesó que le brindó su apoyo a lo largo de un mes y envió un emotivo mensaje:

“Mi apoyo lo he tenido con él todo este mes complicado. Nos despedimos de su mamá; yo a ella le mando, obviamente, todos mis besos; ya trascendió. La quise mucho y mis bendiciones siempre”. Ferka

Finalmente, dejó claro que, aunque estar a su lado fue su manera de honrar el cariño que existió, no existen planes de una reconciliación: “No existirá una novela que ustedes quieran ver. No existirá”, concluyó Ferka.

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